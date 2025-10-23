    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/10/2025 5:57 p. m.

    Los fans están decepcionados

    Hace algunos días y después de mucho tiempo de espera, finalmente se estrenó la temporada 3 de One Punch Man, proyecto que se ha vuelto más popular por la publicación del manga debido a su calidad de dibujo e historia. Sin embargo, la recepción de los seguidores no fue demasiado positiva, al contrario, consideraron que el trabajo de animación de los episodios es mala, y por eso un representante ha salido a hablar.

    Tras seis años de espera, el regreso de Saitama no ha cumplido con las expectativas de muchos seguidores, quienes han criticado duramente la calidad de animación a cargo del estudio J.C. Staff. Desde su estreno, las redes sociales se han llenado de comentarios negativos y comparaciones con la aclamada primera temporada.

    Ante la ola de críticas, el director Shinpei Nagai decidió pronunciarse públicamente. En un mensaje compartido antes de cerrar su cuenta en X, expresó su pesar por la situación: “Es triste ver a los fans enfadados y decir cosas como ‘has traicionado nuestras expectativas’”. Nagai ya había advertido que la nueva entrega no alcanzaría el nivel visual de la primera temporada debido a limitaciones presupuestarias y de producción, aunque muchos seguidores no mostraron comprensión.

    Algunos usuarios argumentan que seis años de espera merecían un resultado más pulido. “Con todo respeto, hemos esperado 6 años mientras que otros animes shonen solo tardan dos en adaptarse. Entendemos lo difícil que es recrear el arte de One Punch Man, pero no podemos aceptar lo que se nos está ofreciendo”, comentó un espectador, reflejando el sentir general en la comunidad.

    La presión fue tan intensa que Shinpei Nagai eliminó su cuenta en X tras recibir una avalancha de mensajes negativos. Aunque la temporada 3 de One Punch Man aún está en emisión, su recepción inicial ha dejado claro que la relación entre los fans y el equipo de producción atraviesa su momento más tenso desde el inicio del anime.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Es triste ver que no cumplió con la calidad. Sin embargo, el dinero que tenían era limitado, por eso se entiende hasta cierto nivel.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Director de One Punch Man responde a críticas de la temporada 3
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Surge imagen de los hermanos para el revival de Malcolm el de en Medio
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Ya está disponible la nueva actualización de GTA Online
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    Microsoft despide a más 15 mil empleados y su CEO gana salario récord
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    PS5 supera en ventas a PS3 en Estados Unidos
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Microsoft revela cuánto rango de ganancias debe generar Xbox
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    Bluey tendrá un nuevo videojuego para consolas y PC
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    La expansión de Pokémon TCG Pocket, Mega Ascenso, ya tiene fecha
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    El remake de Splinter Cell está en problemas
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    Tráiler confirma lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    FromSoftware retrasa Elden Ring para Nintendo Switch 2
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    ¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?
    Review – The Outer Worlds 2
    Review – The Outer Worlds 2
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    James Gunn no quiere usar al Thanos de DC
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    El anime de One Piece se reestrena en streaming
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo