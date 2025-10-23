    Masahiro Sakurai confirma demo y más Amiibo para Kirby Air Riders

    Hace unos momentos se llevó a cabo un segundo Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders, título que llegará al Switch 2 en menos de un mes. Entre toda la información que aquí se compartió, destacan dos detalles importantes: un demo para el público en general y más figuras de Amiibo. 

    Para comenzar, todos los usuarios del Switch 2 y Switch Online tendrán la oportunidad de jugar Kirby Air Riders antes de tiempo por medio de un demo que llegará a la eShop el próximo 8 de noviembre. Aquí, todos los interesados, podrán disfrutar de los siguientes modos, ya sea que estén conectados al internet o no.

    • Lecciones: Domina los controles y técnicas básicas. Este modo también se puede jugar sin conexión, incluso fuera de las franjas horarias del evento.
    • Air Ride: Disfruta de emocionantes carreras en tres circuitos diferentes (Floria Fields, Waveflow Waters y Mount Amberfalls) con una variedad de pilotos y máquinas para elegir. Este modo también se puede jugar sin conexión.
    • City Trial: Compite en Skyah con hasta 15 jugadores en línea en City Trial. También puedes crear una sala de espera e invitar a tus amigos.

    Por último, estos son los días y horarios en los que estarán disponibles las pruebas en línea:

    • 8 de noviembre: 12:00 AM - 6:00 AM (Hora del Pacífico), o 1:00 AM - 7:00 AM (hora de la Ciudad de México)
    • 8 de noviembre: 4:00 PM - 10:00 PM (Hora del Pacífico), o 5:00 PM - 11:00 PM (hora de la Ciudad de México)
    • 9 de noviembre: 7:00 AM - 1:00 PM (Hora del Pacífico), u 8:00 AM - 2:00 PM (hora de la Ciudad de México)
    • 15 de noviembre: 12:00 AM - 6:00 AM (Hora del Pacífico), o 1:00 AM - 7:00 AM (hora de la Ciudad de México)
    • 15 de noviembre: 4:00 PM - 10:00 PM (Hora del Pacífico), o 5:00 PM - 11:00 PM (hora de la Ciudad de México)
    • 16 de noviembre: 7:00 AM - 1:00 PM (Hora del Pacífico), u 8:00 AM - 2:00 PM (hora de la Ciudad de México)

    Imagen

    Más Amiibo en camino

    Esto no es todo, ya que Masahiro Sakurai también confirmó nuevos Amiibo. Además de las figuras de Kirby + Warp Star y Bandana Waddle Dee + Winged Star, las cuales estarán disponible el próximo 20 de noviembre, el director también reveló tres piezas de colección más que los fans de esta serie no se pueden dar el lujo de ignorar:

    • Meta Knight + Shadow Star – disponible el 5 de marzo del 2026
    • King Dedede + Tank Star – disponible en el 2026
    • Chef Kawasaki + Hop Star – disponible en el 2026

    Imagen

    Al igual que las otras dos figuras, estos tres nuevos Amiibo tendrán un precio de $49.99 dólares, y nos muestran un diseño impresionante que lleva el concepto de estas piezas de colección a un nuevo nivel, algo que se puede ver especialmente con King Dedede + Tank Star. Por último, pero no menos importante, Sakurai también aprovechó el Nintendo Direct para confirmar que Kirby Air Riders no tendrá DLC, por lo que la experiencia que llegará en un mes será el paquete completo.

    Recuerda, el demo del juego estará disponible a partir del 8 de noviembre, mientras que los nuevos Amiibo llegarán el siguiente año. Por su parte, Kirby Air Riders aterrizará en el Switch 2 el 20 de noviembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título. De igual forma, aquí puedes revivir la presentación de hoy.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Kirby Air Riders no se ve como el juego que necesite de dos presentaciones de Nintendo Direct, pero al menos muchas de nuestras dudas ya tienen una respuesta. Lo mejor de todo, es que los jugadores tendrán la oportunidad de probar esta experiencia antes de comprometerse y gastar casi $1,800 pesos en este título.

    Vía: Nintendo

