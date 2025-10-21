    Clásico de GameCube llegará a Switch Online por halloween

    De momento los juegos exclusivos de Switch 2 están detenidos en cuando a lanzamientos, ya que la siguiente gran apuesta de Nintendo llega en los primeros días de noviembre. Sin embargo, la compañía no quiere que dejemos la consola tomando polvo en estas semanas, por lo que están usando a su favor el servicio en línea que de vez en cuando añade clásicos del pasado.

    Mediante un avance, se confirmó que pronto tendremos disponible a Luigi's Mansion, uno de los juegos de lanzamiento de GameCube, que no está de más decir, ya tiene poco más de 20 años en el mercado. De hecho, cuando llegó llamo la atención por tener de protagonista al plomero verde en lugar de a su hermando más popular; no obstante, quienes lo probaron se enamoraron de su concepto de horror cómico y por eso se convirtió en una franquicia.

    Esta es la descripción oficial del juego:

    Luigi’s Mansion, lanzado en 2001 para GameCube, marcó el debut de Luigi como protagonista. Tras ganar una misteriosa mansión en un concurso al que nunca participó, descubre que está llena de fantasmas y que Mario ha desaparecido. Con la Poltergust 3000, debe explorar el lugar, resolver acertijos y capturar espectros.

    El juego combinó exploración, humor y un toque de terror ligero, destacando por su originalidad y su impresionante apartado visual para la época. Luigi’s Mansion consolidó al miedoso como héroe y dio inicio a una de las sagas más queridas de Nintendo. Misma que ahora cuenta con tres entregas.

    En cuanto al día de liberación del juego, será el próximo 30 de octubre cuando los usuarios podrán disfrutarlo, justo a tiempo para Halloween. Solo estará disponible en Switch 2.

    Vía: Nintendo

    Imagen

    Nota del autor: Dieron justo en el clavo con este juego. Ya quiero rejugarlo dentro de una semana más.

