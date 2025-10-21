Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC

Esta es la temporada perfecta para el horror. Si Silent Hill f no fue suficiente para ti, entonces te tenemos buenas noticias. Dementium: The Ward, un título de Nintendo DS que originalmente fue concebido como una entrega más en la serie de Silent Hill, llegará a Steam en tan solo unos días.

Dementium: The Ward llegó al Nintendo DS en el 2007, y nos presentó un survival horror que, con el paso del tiempo, se ganó el corazón de los fans de este género. Notablemente, Renegade Kid, los desarrolladores, originalmente se acercaron a Konami con la idea de hacer una nueva entrega de Silent Hill. Sin embargo, la compañía japonesa les negó esta oportunidad. Esto fue lo que comentó Jools Watsham, el director, al respecto:

“La persona de Konami con la que me reuní fue bastante despectiva y dijo algo así como: ‘No le daríamos la propiedad intelectual de Silent Hill a un equipo como el suyo’. Fue bastante sorprendente y muy desalentador”.

Survival horror en el DS

Afortunadamente, el equipo de Renegade Kid no desistió, y eventualmente cumplieron su objetivo de entregarnos un survival horror en el Nintendo DS. Si no tuviste la oportunidad de experimentar este título en su momento, te dará gusto escuchar que una remasterización de Dementium: The Ward estará disponible en PC el próximo 27 de octubre del 2025.

Esta versión es compatible con resolución 4K, pero también incluye diversas opciones de pantalla retro si quieres añadir líneas de escaneo CRT o jugar a 240p al estilo clásico. Será interesante ver cómo es que el público reaccionará a esta joya oculta. En temas relacionados, aquí puedes ver un detrás de cámaras de Return to Silent Hill. De igual forma, Silent Hill 2 ya está disponible en PlayStation Plus.

Nota del Autor:

Siempre es interesante ver cómo es que estos pequeños proyectos cobran nueva vida por medio de remasterizaciones. Es probable que Dementium: The Ward no sea un éxito que cambie la percepción del público sobre el género, pero eso no quiere decir que no encontremos una experiencia de calidad aquí.

Vía: PC Gamer