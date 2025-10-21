    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 11:42 a. m.

    Esta es la temporada perfecta para el horror. Si Silent Hill f no fue suficiente para ti, entonces te tenemos buenas noticias. Dementium: The Ward, un título de Nintendo DS que originalmente fue concebido como una entrega más en la serie de Silent Hill, llegará a Steam en tan solo unos días.

    Dementium: The Ward llegó al Nintendo DS en el 2007, y nos presentó un survival horror que, con el paso del tiempo, se ganó el corazón de los fans de este género. Notablemente, Renegade Kid, los desarrolladores, originalmente se acercaron a Konami con la idea de hacer una nueva entrega de Silent Hill. Sin embargo, la compañía japonesa les negó esta oportunidad. Esto fue lo que comentó Jools Watsham, el director, al respecto:

    “La persona de Konami con la que me reuní fue bastante despectiva y dijo algo así como: ‘No le daríamos la propiedad intelectual de Silent Hill a un equipo como el suyo’. Fue bastante sorprendente y muy desalentador”.

    Survival horror en el DS

    Afortunadamente, el equipo de Renegade Kid no desistió, y eventualmente cumplieron su objetivo de entregarnos un survival horror en el Nintendo DS. Si no tuviste la oportunidad de experimentar este título en su momento, te dará gusto escuchar que una remasterización de Dementium: The Ward estará disponible en PC el próximo 27 de octubre del 2025.

    Esta versión es compatible con resolución 4K, pero también incluye diversas opciones de pantalla retro si quieres añadir líneas de escaneo CRT o jugar a 240p al estilo clásico. Será interesante ver cómo es que el público reaccionará a esta joya oculta. En temas relacionados, aquí puedes ver un detrás de cámaras de Return to Silent Hill. De igual forma, Silent Hill 2 ya está disponible en PlayStation Plus.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Siempre es interesante ver cómo es que estos pequeños proyectos cobran nueva vida por medio de remasterizaciones. Es probable que Dementium: The Ward no sea un éxito que cambie la percepción del público sobre el género, pero eso no quiere decir que no encontremos una experiencia de calidad aquí.

    Vía: PC Gamer

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo