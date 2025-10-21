Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders

El pasado mes de agosto, Masahiro Sakurai protagonizó un Nintendo Direct enfocado por completo a Kirby Air Riders, el cual llegará al Switch 2 el próximo 20 de noviembre. Si bien 47 de información sobre este título fue más que suficiente para algunos, su director aún tiene mucho que mostrar, por lo que se ha confirmado que esta semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct dedicado a Kirby Air Riders.

Por medio de sus redes sociales, la Gran N ha confirmado que el próximo 23 de octubre, a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders. Sorprendentemente, el evento tendrá una duración aproximada de 60 minutos, en donde Sakurai nos revelará aún más detalles sobre esta esperada secuela. Esto fue lo que comentó la compañía japonesa al respecto:

“Acompáñanos el 23 de octubre a las 6:00 a. m. (hora del Pacífico) para una segunda transmisión en vivo de Kirby Air Riders con el director, el Sr. Sakurai. La presentación en vivo durará aproximadamente 60 minutos y ofrecerá más información sobre el próximo juego de Nintendo Switch 2”.

Join us on Oct. 23 at 6 a.m. PT for a second #KirbyAirRiders Direct with director Mr. Sakurai. The livestreamed presentation will last roughly 60 minutes and feature more info on the upcoming #NintendoSwitch2 game.



Más detalles sobre Kirby Air Riders

Para muchos, la pasada presentación fue más que suficiente, y es que el director reveló mucha información sobre los corredores, el estilo de juego, sus mecánicas únicas y el modo de City Trial. De igual forma, fue en este Nintendo Direct en donde se reveló la fecha de lanzamiento de esta entrega. Es así que algunas personas han señalado que un nuevo evento de este tipo no es necesario.

Considerando que la nueva presentación tendrá una duración de 60 minutos, es probable que aquí tengamos más de una sorpresa para todos los fans. Recuerda, el siguiente Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders se llevará a cabo el 23 de octubre a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). Por su parte, Kirby Air Riders llegará al Nintendo Switch 2 el 20 de noviembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título. De igual forma, esta es nuestra reseña de Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World.

Nota del Autor:

No creo que un segundo Nintendo Direct de una hora sea necesario para Kirby Air Riders. No me malinterpreten, es muy probable que este sea un juego muy complejo, técnicamente hablando, y con mucho contenido, pero tampoco es necesario revelar hasta el más mínimo detalle sobre todo lo que aquí encontramos.

