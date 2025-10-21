    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 8:06 a. m.

    El pasado mes de agosto, Masahiro Sakurai protagonizó un Nintendo Direct enfocado por completo a Kirby Air Riders, el cual llegará al Switch 2 el próximo 20 de noviembre. Si bien 47 de información sobre este título fue más que suficiente para algunos, su director aún tiene mucho que mostrar, por lo que se ha confirmado que esta semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct dedicado a Kirby Air Riders.

    Por medio de sus redes sociales, la Gran N ha confirmado que el próximo 23 de octubre, a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders. Sorprendentemente, el evento tendrá una duración aproximada de 60 minutos, en donde Sakurai nos revelará aún más detalles sobre esta esperada secuela. Esto fue lo que comentó la compañía japonesa al respecto:

    “Acompáñanos el 23 de octubre a las 6:00 a. m. (hora del Pacífico) para una segunda transmisión en vivo de Kirby Air Riders con el director, el Sr. Sakurai. La presentación en vivo durará aproximadamente 60 minutos y ofrecerá más información sobre el próximo juego de Nintendo Switch 2”.

    Más detalles sobre Kirby Air Riders

    Para muchos, la pasada presentación fue más que suficiente, y es que el director reveló mucha información sobre los corredores, el estilo de juego, sus mecánicas únicas y el modo de City Trial. De igual forma, fue en este Nintendo Direct en donde se reveló la fecha de lanzamiento de esta entrega. Es así que algunas personas han señalado que un nuevo evento de este tipo no es necesario.

    Considerando que la nueva presentación tendrá una duración de 60 minutos, es probable que aquí tengamos más de una sorpresa para todos los fans. Recuerda, el siguiente Nintendo Direct enfocado por completo en Kirby Air Riders se llevará a cabo el 23 de octubre a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). Por su parte, Kirby Air Riders llegará al Nintendo Switch 2 el 20 de noviembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título. De igual forma, esta es nuestra reseña de Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World.

    Imagen

    Nota del Autor:

    No creo que un segundo Nintendo Direct de una hora sea necesario para Kirby Air Riders. No me malinterpreten, es muy probable que este sea un juego muy complejo, técnicamente hablando, y con mucho contenido, pero tampoco es necesario revelar hasta el más mínimo detalle sobre todo lo que aquí encontramos.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo