Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción

    En estos momentos la franquicia de Star Wars está yendo a lo seguro si hablamos de lanzamientos para el cine, ya que se confirmó el estreno de la película de The Mandalorian para el próximo año, lo cual ya es un éxito debido a la popularidad que la serie de Disney+ adquirió con el tiempo. Sin embargo, hubo una cinta que podría haber tenido potencial, pero parece ya nunca verá la luz del día.

    El actor Adam Driver reveló que Disney rechazó una propuesta de secuela centrada en Ben Solo, su personaje en la trilogía de secuelas de Star Wars, a pesar de que Lucasfilm había mostrado entusiasmo. El intérprete, conocido por dar vida al conflictuado Kylo Ren, explicó que su intención era continuar la historia tras los eventos de El Ascenso de Skywalker (2019), explorando las consecuencias de su redención. Según Driver, el proyecto fue desarrollado junto al director Steven Soderbergh, quien incluso llegó a escribir un guion completo.

    Driver compartió que comenzó a discutir la posibilidad de una nueva película en 2021, después de expresar su deseo de volver a la franquicia si existía “una gran historia y un gran director”. En declaraciones a la agencia AP, el actor aseguró que Soderbergh había creado “uno de los guiones más geniales” en los que había participado. La película, que llevaba el título provisional The Hunt for Ben Solo, habría profundizado en el destino del personaje y su conexión con la Fuerza, una propuesta que buscaba dar un cierre más emocional al linaje Skywalker.

    Pese al entusiasmo inicial de Lucasfilm, la propuesta fue detenida por los ejecutivos de Disney, Bob Iger y Alan Bergman, quienes no aprobaron la premisa. “No entendían cómo Ben Solo estaba vivo. Y punto”, comentó Driver sobre el rechazo del estudio. El actor señaló que, aunque la historia contaba con el respaldo de la productora dirigida por Kathleen Kennedy, la decisión final no permitió que el proyecto avanzara.

    Por su parte, Soderbergh lamentó que la película no llegara a concretarse, mencionando en tono nostálgico: “Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla”. Mientras tanto, Star Wars continúa expandiendo su universo con múltiples producciones en camino.Y es que además de la cinta de The Mandalorian, Ryan Gosling tendrá su papel protagónico en otra película.

    Vía: Deadline

    Nota del autor: Lo mejor es olvidar todo lo que nos dejó la última trilogía. Ojalá la película de Gosling valga la pena.

