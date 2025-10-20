Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0

No habrá quinta entrega de momento

Aunque muchos ya podrían darse por satisfechos, hay quienes siguen pidiendo a Capcom que haga remakes de sus títulos más icónicos, especialmente de la saga Resident Evil, y si bien ya tenemos desde el segundo hasta el cuarto con esa perspectiva sobre el hombro y toques de acción, aún hay algunos que necesitan dicha mano de gato. Se podría pensar que el paso a seguir sería el quinto, pero nuevas noticias indican todo lo contrario.





Los rumores sobre un posible remake de Resident Evil 0 han vuelto a circular, señalando que el proyecto estaría en desarrollo bajo el nombre clave "Chamber", aparentemente en referencia a la protagonista Rebecca Chambers. Este nuevo reporte sugiere que el título mantendría la historia principal del juego original, pero incluiría material ampliado y algunas escenas inéditas.

El trabajo de captura de voz e interpretación comenzó en 2024, y el actor Jon McLaren, estaría involucrado en un papel clave, posiblemente interpretando a Billy Coen. McLaren figura en su currículum con un proyecto llamado "PROJECT CHAMBER (próximo videojuego AAA)", desarrollado por Beyond Capture Studios, que ya colaboró con Capcom en los remakes de Resident Evil 4 y Street Fighter 6.

Según el filtrador Dusk Golem, Capcom planea lanzar el remake de Resident Evil: Code Veronica en 2027, mientras que Resident Evil 0 Remake llegaría en 2028. Entre tanto, la próxima entrega principal, Requiem, estará disponible en Nintendo Switch 2 el 27 de febrero de 2026, asegurando que los fans tengan nuevas experiencias mientras esperan los remakes.

Estos anuncios han reavivado la expectación entre los seguidores de la saga, quienes esperan que Capcom mantenga la esencia de los juegos clásicos mientras introduce mejoras y contenido adicional. La combinación de fidelidad al original y novedades promete mantener el interés de los jugadores durante los próximos años. De hecho, quieren otra interpretación del primer juego, pero con esta perspectiva manejada desde RE2.

Vía: NL

Nota del autor: Me gustaría que lo rehicieran, pues para empezar tiene muchos fallos el original. Y estaría interesante ver cómo se usa la dualidad de personajes.