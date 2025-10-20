    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México

    20/10/2025

    Volver al Futuro es un clásico del cine. Todos hemos visto las aventuras de Marty McFly y compañía. Considerando que la cinta llegó a los cines en 1985, es probable que muchos no tuvieron la oportunidad de ver este largometraje en la pantalla grande. Afortunadamente, esto cambiará en solo unos días, y Cinépolis tiene el regalo perfecto para todos los fans: una postal especial, y aquí te decimos cómo conseguirla.

    Por medio de sus redes sociales, Cinépolis ha confirmado que aquellos que vayan a una de sus salas a ver el reestreno de Volver al Futuro, algo que sucederá a partir del 23 de octubre, podrán conseguir una de las postales especiales. Este será un producto que se le obsequiará a todos los usuarios qué compren un boleto para esta función.

    Volver al Futuro regresa a los cines

    Es importante mencionar que las postales se entregarán hasta agotar existencia, esto significa que el tiempo es tu único enemigo, puesto que conforme pasen los días, será menos probable que consigas uno de estos objetos de colección. Esto no es algo nuevo, ya que esta se ha vuelto una tendencia en las proyecciones durante los últimos años en México.

    Las tarjetas y postales son algo muy común en las funciones de anime y reestrenos clásicos. Esto es solo un incentivo para que los usuarios vayan a cierta cadena de salas, y son muy similares al coleccionismo de vasos, algo que es mucho más usual con producciones modernas.

    Recuerda, el reestreno de Volver al Futuro en los cines en México se llevará a cabo el 23 de octubre, y todos aquellos que vayan a Cinépolis recibirán una postal especial. En temas relacionados, así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter en los cines. De igual forma, Apple TV+ cambia su nombre.

