La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México

La PlayStation Store es una de las tiendas digitales más populares del momento, pero también es una que ha sido criticada severamente por sus precios, especialmente en México. De esta forma, llama mucho la atención que su nueva actualización ayuda a todos los usuarios que desean conseguir juegos al menor precio posible.

Inesperadamente, la PlayStation Store se ha actualizado para ofrecer una leyenda conocida como “el precio más bajo”, en donde se indica cuál ha sido el costo más barato de algún título en los últimos 30 días. Con esto, los usuarios pueden comprar precios y saber cuándo es que vale o no la pena aprovechar uno de los tantos periodos de descuentos que encontramos en esta tienda virtual.

Una nueva ayuda

Ahora, es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que otras tiendas ya cuentan con algo similar. El ejemplo perfecto es SteamDB, el cual nos ofrece una gran bitácora con todos los precios que ha tenido algún título. En el caso de la PlayStation Store, esta es una gran novedad que ayudará a los usuarios a elegir el mejor precio posible.

De igual forma, es importante mencionar que esta opción solo está disponible en el PlayStation 5. La sección de “el precio más bajo” no aparece en la versión web o en la aplicación móvil. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro. Todo dependerá de qué tan efectiva será realmente esta nueva ayuda para los usuarios.

Recuerda, la leyenda de “el precio más bajo” ya está disponible en la PlayStation Store del PS5. En temas relacionados, estos son los juegos de PS Plus para octubre. De igual forma, PlayStation canceló más conciertos de su evento de aniversario.

Nota del Autor:

Si bien es cierto que esto es una gran ayuda para los usuarios, la verdad es que todos deseamos que la PlayStation Store tropicalice los precios de sus juegos en nuestra región. Ese es el verdadero deseo de todos los usuarios en México y América Latina, ya que los precios serían más justos.

Vía: Xataka