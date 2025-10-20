Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia

Dos grandes obras se unen

En estos momentos el anime más popular es sin duda Solo Leveling, serie originaria de Corea que ha demostrado sobresalir de las producciones japonesas gracias a su historia sólida, personajes entrañables y animación que deja atrás a producciones como puede ser Demon Slayer. Con esto en mente, las colaboraciones no iban a faltar, y el día de hoy se están dando a conocer noticias muy esperadas.

La franquicia sigue expandiendo su universo, esta vez con un crossover con Frieren , la popular obra de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe. Aunque la tercera temporada del anime aún no ha sido confirmada, el videojuego Solo Leveling: Arise para móviles y PC servirá como plataforma para esta colaboración, que permitirá a los jugadores incorporar personajes como Fern y Stark a sus equipos a partir del 23 de octubre.

Chugong, autor de la obra, ha señalado que su obra ya cuenta con un universo similar al de Marvel, con la secuela Solo Leveling: Ragnarok situada fuera del canon principal. Este crossover con Frieren refuerza la idea de expandir la historia de Sung Jinwoo, cruzando su mundo con otras ficciones de fantasía y magia y enriqueciendo la experiencia tanto para jugadores como para fans del anime.

Aunque la espera por la tercera temporada continúa, la colaboración demuestra que la franquicia sigue activa y que los responsables del juego buscan ampliar su base de seguidores a través de nuevas experiencias interactivas. Esta estrategia también permite mantener el interés en el universo de Sung Jinwoo mientras se desarrollan futuros proyectos.

Por ahora, los fanáticos pueden anticipar que la siguiente parada narrativa podría llegar en formato de light novel, un medio que Chugong considera más adecuado para su obra, ofreciendo así una evolución natural y coherente de la historia de Solo Leveling mientras se preparan nuevas aventuras y expansiones del universo. De igual forma, Netflix ya está preparando el live action de la obra.

Vía: VD

Nota del autor: Este tipo de estrategias siempre son últiles, ya que los no fans del anime rival van a tener interés por ver dicha obra.