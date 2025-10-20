Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie

Por ahora no volverá a Dragon Ball

Después del fallecimiento de Akira Toriyama en 2024 se han tenido muchas dudas con la franquicia de Dragon Ball, puesto que se entró en un momento de pausa respecto a la publicación del manga de Super, para que el encargado del mismo Toyotaro termine sus proyectos individuales. Y ahora, le ofrecieron un trabajo más que lo aleja aún más de las aventuras de Gokú y sus compañeros de batalla.

El reconocido mangaka ha sorprendido a los fans al presentar una colaboración especial con el universo de Mobile Suit Gundam , una de las franquicias más icónicas del anime. Mientras el manga de Super permanece en pausa y el autor afina los detalles de su próximo proyecto titulado Lost Samurai, ha decidido rendir homenaje a la saga de mechas con una ilustración que ha dejado boquiabiertos a los seguidores por su nivel de detalle y dinamismo.

La pieza, compartida recientemente, muestra el talento del artista, confirmando que sigue en forma creativa a pesar de la pausa en sus publicaciones. Con este trabajo, Toyotaro demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos, alejándose momentáneamente del universo creado por Akira Toriyama para explorar nuevas fronteras dentro del manga y la animación japonesa.

Aquí lo puedes ver:

If you’re interested in a better look of Toyotaro’s drawing, here it is. pic.twitter.com/2wmYF0z7iE — Venixys (@Venixys) October 17, 2025

Aunque se trata de una colaboración puntual, la comunidad otaku ya especula sobre la posibilidad de que Toyotaro amplíe su horizonte artístico y se aventure a reinterpretar personajes de otras sagas legendarias. Su ilustración de Gundam ha sido ampliamente elogiada por su trazo preciso y por capturar la esencia de la saga, reafirmando su posición como uno de los dibujantes más destacados de su generación.

Mientras tanto, los seguidores de Dragon Ball esperan con ansias novedades sobre el futuro del manga. Shueisha ha confirmado un evento especial para enero de 2026, en el que se revelarán los próximos pasos de la franquicia, incluyendo información sobre el siguiente arco narrativo que, según rumores, estaría centrado en Black Freezer, uno de los villanos más poderosos de la serie.

Vía: VD

Nota del autor: De momento a muchos nos gustaría el regreso del anime, pues tiene muchos arcos por cubrir. Es raro que Toei no haga nada.