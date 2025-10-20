    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things

    Parece broma, pero ya estamos a muy poco tiempo de que llegue la quinta temporada de Stranger Things, misma que dará el cierre definitivo a la historia que comenzó en el año 2016 y poco a poco se fue haciendo con una legión de fans bastante fieles. Especialmente en la cuarta oleada de episodios le tomaron cariño a uno de sus personajes, Eddie Munson, del cual se espera un regreso a pesar del triste destino que tiene en el programa.


    Uno de los anuncios más comentados recientemente es que el personaje interpretado por Joseph Quinn, no regresará a la serie, confirmaron los co-showrunners Matt y Ross Duffer. A pesar de las bromas y las insinuaciones del actor en alfombras rojas, la realidad es que el personaje está completamente fuera de la historia, dejando a los seguidores centrarse en otros misterios que traerá la temporada final.

    Joseph Quinn ha estado ocupado en otros proyectos cinematográficos, lo que también dificulta su regreso a Hawkins. Matt Duffer explicó que, aunque los fans pudieron haber sentido cierta ambigüedad en entrevistas recientes, “no, por desgracia, está completamente enterrado”, haciendo referencia al destino final del personaje en la serie. Esta confirmación despeja rumores y especulaciones que habían circulado en redes sociales sobre posibles regresos o giros inesperados para Munson.

    La quinta temporada de Stranger Things, promete ser intensa y emotiva, según los creadores. Matt comentó que los nuevos episodios están pensados como la historia más personal de la serie, con un gran cuidado en cerrar cabos sueltos y ofrecer un final satisfactorio para todos los personajes principales. Los fans pueden esperar una narrativa cargada de emociones, con la misma  dedicación que los Duffers han mantenido durante casi una década en la producción de la saga.

    Los primeros cuatro episodios de esta temporada se estrenarán el 26 de noviembre, durante el Día de Acción de Gracias. Con esta fecha confirmada, los seguidores de Hawkins finalmente podrán disfrutar de la conclusión de la historia que comenzó en 2016, despidiéndose de la serie y de personajes que marcaron toda una generación televisiva. Los demás se irán repartiendo en diciembre y 1° de enero, respectivamente.

    Nota del autor: Ya estoy desesperado por ver la conclusión, seguro valdrá mucho la pena. Lo único malo, que Netflix dividió la temporada.

