    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/10/2025 6:35 p. m.

    Los fans se burlan de los diseños

    Para quien no lo recuerde, el año que viene se lanza Toy Story 5 en las pantallas de cine, siendo esta una continuación que los fans no consideran necesaria, pero que quizá le siga dando millones de dólares a Pixar y Disney. Y con eso en mente, ya se dio un primer vistazo a Buzz y Woody, quienes se reunirán por quinta ocasión como protagonistas. Sin embargo, la reacción de los fanáticos no ha sido la más aceptable.

    Pixar ha generado una oleada de reacciones diversas en redes sociales. A casi tres décadas del estreno de la primera cinta en 1995, los fanáticos no tardaron en bromear sobre los nuevos diseños de los icónicos juguetes, asegurando que “ni el bótox puede engañar a nadie” ante los sutiles cambios en sus rostros y atuendos.

    La esperada quinta entrega de la franquicia llegará a los cines el 19 de junio de 2026, bajo la codirección de Andrew Stanton, coguionista de las cuatro películas anteriores, y McKenna Harris, quien ha participado en producciones como Frozen 2, Luca y Elemental. Según información del sitio oficial de Pixar, esta vez los juguetes se enfrentarán a una nueva amenaza: los aparatos electrónicos, dejando atrás a los villanos de las anteriores entregas.

    Aquí algunos comentarios:

    Las nuevas imágenes muestran a Woody sin su clásica insignia de sheriff, detalle que tiene sentido luego de que la pasara a Jessie en Toy Story 4, mientras que Buzz luce una estrella sobre su placa de identificación, lo que ha llevado a los fans a especular que podría ser el nuevo “deputy” de la historia. Estos pequeños cambios, junto con la mejora visual del modelado 3D, han sido motivo tanto de admiración como de memes en redes sociales, donde miles de usuarios comparan sus versiones actuales con las de 1995.

    En plataformas como X y Reddit, los comentarios se han vuelto virales, destacando tanto el aspecto rejuvenecido de los personajes como la nostalgia de verlos juntos nuevamente. Con el regreso del dúo más querido de Pixar y la promesa de una historia que combine humor y emoción, Toy Story 5 apunta a ser una de las películas más esperadas del próximo año, confirmando que la saga siempre transgeneracional.

    Vía: YH

    Imagen

    Nota del autor: Tengo miedo sobre lo mal que pueda resultar esta película y también Los Increíbles 3. Ya veremos si lo hacen bien.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp
    iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp
    Se confirma la temporada 4 de Monstruo por parte de Netflix
    Se confirma la temporada 4 de Monstruo por parte de Netflix
    Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU
    Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU
    Comparativa de Yooka-Replaylee en consolas Switch
    Comparativa de Yooka-Replaylee en consolas Switch
    EA le dará el adiós definitivo a FIFA
    EA le dará el adiós definitivo a FIFA
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo