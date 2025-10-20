Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5

Los fans se burlan de los diseños

Para quien no lo recuerde, el año que viene se lanza Toy Story 5 en las pantallas de cine, siendo esta una continuación que los fans no consideran necesaria, pero que quizá le siga dando millones de dólares a Pixar y Disney. Y con eso en mente, ya se dio un primer vistazo a Buzz y Woody, quienes se reunirán por quinta ocasión como protagonistas. Sin embargo, la reacción de los fanáticos no ha sido la más aceptable.

Pixar ha generado una oleada de reacciones diversas en redes sociales. A casi tres décadas del estreno de la primera cinta en 1995, los fanáticos no tardaron en bromear sobre los nuevos diseños de los icónicos juguetes, asegurando que “ni el bótox puede engañar a nadie” ante los sutiles cambios en sus rostros y atuendos.

La esperada quinta entrega de la franquicia llegará a los cines el 19 de junio de 2026 , bajo la codirección de Andrew Stanton, coguionista de las cuatro películas anteriores, y McKenna Harris, quien ha participado en producciones como Frozen 2, Luca y Elemental. Según información del sitio oficial de Pixar, esta vez los juguetes se enfrentarán a una nueva amenaza: los aparatos electrónicos, dejando atrás a los villanos de las anteriores entregas.

Aquí algunos comentarios:

They are 30 years old. The botox isn’t fooling anyone. Their faces look plastic. — Jarred Geller (@jarredgeller) October 15, 2025

Crazy what plastic surgery and de-aging technology can do for you. — bfrank (@B_Fr4nk) October 15, 2025

idk hw to explain it but they looking realer and realer omg pic.twitter.com/rg3XP4kXB0 — barbiana ?? (@ashdaminajj) October 15, 2025

Las nuevas imágenes muestran a Woody sin su clásica insignia de sheriff, detalle que tiene sentido luego de que la pasara a Jessie en Toy Story 4, mientras que Buzz luce una estrella sobre su placa de identificación, lo que ha llevado a los fans a especular que podría ser el nuevo “deputy” de la historia. Estos pequeños cambios, junto con la mejora visual del modelado 3D, han sido motivo tanto de admiración como de memes en redes sociales, donde miles de usuarios comparan sus versiones actuales con las de 1995.

En plataformas como X y Reddit , los comentarios se han vuelto virales, destacando tanto el aspecto rejuvenecido de los personajes como la nostalgia de verlos juntos nuevamente. Con el regreso del dúo más querido de Pixar y la promesa de una historia que combine humor y emoción, Toy Story 5 apunta a ser una de las películas más esperadas del próximo año, confirmando que la saga siempre transgeneracional.

Vía: YH

Nota del autor: Tengo miedo sobre lo mal que pueda resultar esta película y también Los Increíbles 3. Ya veremos si lo hacen bien.



