Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto

Ya casi empiezan a grabarla

Sony ha dado un paso importante en su universo cinematográfico de videojuegos al confirmar que la franquicia Horizon Zero Dawn tendrá su propia película de acción real. Tras varios meses de especulación, la compañía reveló nuevos detalles sobre el proyecto, el cual busca expandir el mundo de Aloy, una de las heroínas más reconocidas la empresa. La adaptación correrá a cargo de Columbia Pictures, estudio responsable de llevar a la gran pantalla éxitos como Uncharted y Gran Turismo.

De acuerdo con documentos legales recientes, la película ya cuenta con un guion terminado y se encuentra en fase de búsqueda de director. Sony planea iniciar el rodaje en 2026, con un estreno previsto para 2027 , según confirmó Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, en una declaración jurada presentada el 16 de octubre. El ejecutivo señaló que la producción “representa un paso clave en la colaboración entre Columbia y PlayStation Productions”, consolidando la estrategia de la compañía por llevar sus sagas más populares al cine.

El proyecto llega después de que el intento por desarrollar una serie live-action de Horizon en Netflix fracasara en 2024, tras las acusaciones de mala conducta contra su showrunner, Steve Blackman , quien había sido anunciado como responsable en 2022. Sin embargo, lejos de abandonar la idea, Sony redirigió sus esfuerzos hacia una producción cinematográfica, presentada oficialmente durante el CES 2025, con la intención de ofrecer una experiencia visual más ambiciosa y fiel al espíritu del videojuego.

Dentro del mismo documento, Qizilbash destacó la relevancia de Aloy como símbolo de la marca PlayStation , describiéndola como un “ícono clave” en la próxima película. Además, enfatizó que el personaje será esencial para “impulsar el crecimiento y el reconocimiento de la franquicia Horizon” en nuevas plataformas. Con el guion ya completado y el respaldo de dos grandes estudios, la cinta promete convertirse en una de las adaptaciones más esperadas.

Vía: TGP

Nota del autor: Definitivamente tendría potencial esta película. Ojalá elijan una actriz para Aloy que no haga enojar a la gente.



