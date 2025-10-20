Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó

Algo nuevo para los fans

La semana pasada se lanzó finalmente el esperado Pokémon Legends: Z-A, título anunciado desde el año pasado que nos establece una nueva aventura en Kalos después de más de diez años que salió la generación XY. Esto ha tenido como consecuencia la exploración a profundidad de Ciudad Luminous, donde los jugadores encontraron una conversación que llama la atención por el tema que tocan los NPC.

En un giro inesperado que ha generado risas y memes en redes sociales, el juego ha confirmado que los Pokémon también hacen popó. Tras la más reciente actualización del juego, un diálogo con un NPC llamó la atención: este comenta que su Pikachu está “defecando más de lo habitual”, lo que rápidamente se volvió viral y convirtió el término “Pikachu’s Poop” en trending topic en Twitter y otras plataformas.

Este tipo de detalle, casi nunca explorado en la franquicia ha sorprendido a los fans que están acostumbrados a ver a sus criaturas favoritas en situaciones heroicas o de batalla, sin tocar aspectos tan mundanos de su vida cotidiana. A diferencia de los monstruos de bolsillo, otras series como Digimon sí han mostrado en múltiples ocasiones que sus criaturas realizan funciones fisiológicas, lo que añade un tono humorístico o realista.

La aparición de esta línea de diálogo abrió un debate entre los jugadores y fanáticos sobre si los Pokémon deberían ser retratados de manera más “realista” en este sentido. Entre bromas, ilustraciones y memes, muchos usuarios destacaron cómo esta simple referencia rompe la idea de perfección y hace que los personajes se sientan más cercanos y humanos.

Aunque es un tema menor dentro de la historia principal, su viralidad demuestra que los fans valoran los pequeños detalles que humanizan a los Pokémon. A raíz de este diálogo, se ha generado un renovado interés por explorar más curiosidades del universo de estas criaturas y cómo se compara con otras franquicias como Digimon, donde los aspectos fisiológicos se muestran de manera recurrente e importan en la crianza de las mascotas.

Vía: NT

Nota del autor: No es un tema que considere tan importante pero da risa al final del día. Quizá algún día la crianza de los mismos evolucione con aspectos como este.