El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida

Para muchos, Final Fantasy IX es el mejor juego de toda la serie. Esta entrega no solo es una carta de amor a las entregas originales de la serie, sino que también representa la culminación del trabajo de Squaresoft en el PlayStation. De esta forma, muchos quieren ver un remake para las consolas modernas. Si bien rumores han señalado que esto sucederá, parece que el proyecto ha entrado en una pausa indefinida.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix, Nate The Hate, un famoso insider, fue cuestionado sobre el estado del remake de Final Fantasy IX. Para la sorpresa de muchos, esta persona señaló que no tiene nuevos detalles, e incluso sospecha que el proyecto ha entrado en una pausa indefinida de la cual no hay garantía que regrese. Este fue lo que comentó al respecto:

“No tengo información nueva que compartir. Por ahora, supongo que el juego está suspendido y la incógnita es si Square Enix volverá o no [al proyecto]”.

For now, I'd assume the game is on ice & the unknown is whether SqEx will return to it or not. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) October 17, 2025

Los remakes de Final Fantasy

Aunque Square Enix se ha mantenido en silencio sobre el remake de Final Fantasy IX, queda claro que la compañía no se opone a este tipo de proyectos. Final Fantasy VII es el ejemplo perfecto, con tres títulos dedicados a reimaginar el clásico de 1997. Por si fuera poco, hace unas semanas llegó una remasterización de Final Fantasy Tactics, y si miramos más al pasado, hay una larga lista de títulos de este tipo.

Lo interesante será ver qué tipo de remake llegaría a ser Final Fantasy IX. Aunque muchos quieren ver algo del nivel de Final Fantasy VII Remake, es probable que esto no suceda. De igual forma, el estilo HD-2D no iría bien con lo que nos presenta la entrega de PlayStation. Una gran alternativa podría seguir el camino de Dragon Quest VII Reimagined.

Solo nos queda esperar a que Square Enix comparta más detalles al respecto, algo que bien podría tardar algo de tiempo, especialmente considerando que, supuestamente, el proyecto ha entrado en una pausa de la cual podría no salir. En temas relacionados, una nueva versión física de Final Fantasy IX está en camino al Switch. De igual forma, Square Enix espera que Final Fantasy VII Remake 3 sea del agrado de todos.

Nota del Autor:

Final Fantasy IX es un gran juego, pero no necesita un remake. La versión que está disponible fácilmente hoy en día es más que necesaria para experimentar este clásico en todo su esplendor. Claro, una versión modernizada tendría grandes beneficios, pero todos los rumores indican a que no veremos algo del nivel de Final Fantasy VII Remake.

Vía: Nate The Hate