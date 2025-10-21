La suscripción de HBO Max sube de precio

HBO Max se ha convertido en una de las mejores plataformas de streaming del momento. Aquí no solo encontramos producciones originales de calidad, sino que los grandes estrenos de este año ya están disponibles en este servicio, como Superman y Sinners. Ahora, Warner Bros. ha confirmado un aumento de precio para HBO Max.
De acuerdo con Variety, el aumento de precio para HBO Max ya es una realidad, y los usuarios verán los cambios reflejados en sus cuentas a partir de su próximo corte. Esto afecta a los tres niveles de suscripción, en donde veremos incremento de entre $1 y $2 dólares a nivel mensual. Estos son los precios:
- HBO Max Básico con anuncios: $1 más al mes para un total de $10.99, $10 más al año para un total de $109.99.
- HBO Max Estándar: $1.50 más al mes para un total de $18.49, $15 más al año para un total de $184.99.
- HBO Max Premium: $2 más al mes para un total de $22.99, $20 más al año para un total de $229.99.
Un nuevo precio
Los suscriptores mensuales existentes serán notificados 30 días antes de la renovación de su plan y verán aumentos de precios a partir de su próxima fecha de facturación a partir del 20 de noviembre de 2025. Los usuarios anuales actuales no verán un aumento hasta que sus cuentas estén listas para renovarse. De esta forma, el público tiene el tiempo perfecto para determinar si están listos para mantener sus cuentas o no.
Estos cambios ya están disponibles, y si tienes pensado comenzar a pagar una suscripción de HBO Max, tendrás que tomar en consideración estos cambios. En temas relacionados, Warner Bros. rechazó ser comprada por una empresa popular. De igual forma, logran conectar el final de Peacemaker con el resto del DCU.
