    La suscripción de HBO Max sube de precio

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 10:58 a. m.

    HBO Max se ha convertido en una de las mejores plataformas de streaming del momento. Aquí no solo encontramos producciones originales de calidad, sino que los grandes estrenos de este año ya están disponibles en este servicio, como Superman y Sinners. Ahora, Warner Bros. ha confirmado un aumento de precio para HBO Max.

    De acuerdo con Variety, el aumento de precio para HBO Max ya es una realidad, y los usuarios verán los cambios reflejados en sus cuentas a partir de su próximo corte. Esto afecta a los tres niveles de suscripción, en donde veremos incremento de entre $1 y $2 dólares a nivel mensual. Estos son los precios:

    • HBO Max Básico con anuncios: $1 más al mes para un total de $10.99, $10 más al año para un total de $109.99.
    • HBO Max Estándar: $1.50 más al mes para un total de $18.49, $15 más al año para un total de $184.99.
    • HBO Max Premium: $2 más al mes para un total de $22.99, $20 más al año para un total de $229.99.

    Un nuevo precio

    Los suscriptores mensuales existentes serán notificados 30 días antes de la renovación de su plan y verán aumentos de precios a partir de su próxima fecha de facturación a partir del 20 de noviembre de 2025. Los usuarios anuales actuales no verán un aumento hasta que sus cuentas estén listas para renovarse. De esta forma, el público tiene el tiempo perfecto para determinar si están listos para mantener sus cuentas o no.

    Estos cambios ya están disponibles, y si tienes pensado comenzar a pagar una suscripción de HBO Max, tendrás que tomar en consideración estos cambios. En temas relacionados, Warner Bros. rechazó ser comprada por una empresa popular. De igual forma, logran conectar el final de Peacemaker con el resto del DCU.

    Imagen

    Vía: Variety 

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo