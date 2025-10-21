El final de Stranger Things sí llegaría a los cines

Los fans han esperado mucho tiempo para ver el final de Stranger Things. Aunque aún faltan un par de semanas para disfrutar de los nuevos capítulos desde la comodidad de nuestras casas, un nuevo reporte ha revelado que la conclusión de esta historia llegaría a las salas de cine, incluso si Netflix parece no estar totalmente de acuerdo.

Hace unos días, Variety compartió una entrevista en donde Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, señaló que no hay planes para llevar el final de Stranger Things a los cines, incluso si sus creadores apoyan esta idea. Ahora, un nuevo reportaje ha revelado que el último capítulo sí llegaría a la pantalla grande en Estados Unidos, ofreciendo una experiencia espectacular para cerrar el año.

Stranger Things en la pantalla grande

De acuerdo con un boletín informativo de Puck, el episodio final de Stranger Things sí llegaría a los cines de Estados Unidos el próximo 31 de diciembre del 2025. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Ahora puedo informar que el final de dos horas de la serie Stranger Things se estrenará en AMC y otras cadenas de cines en Nochevieja, el mismo día que se estrena en Netflix”.

Debido a que estamos hablando del final de Stranger Things y de un capítulo que va a durar más de dos horas, muchos han señalado que esta es la oportunidad perfecta para llevar esta experiencia a la pantalla grande. Sin embargo, Netflix ha expresado su descontento con llevar sus producciones a otros lados que no sean su plataforma.

Por el momento no hay información, pero todo indica a que el final de Stranger Things llegará a los cines en Estados Unidos el 31 de diciembre del 2025. Solo nos queda esperar para ver si lo mismo sucederá en México y otras partes del mundo. En temas relacionados, esta sería la duración de los últimos capítulos de la serie. De igual forma, Eddie no aparecerá en los nuevos episodios.

Vía: Puck