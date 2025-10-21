Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos

Boletos a bajos preccios
Estamos llegando al fin de año, y con esto muchas películas aparecerán en cartelera, lo cual indica al mismo tiempo que los fanáticos del séptimo arte van a gastar mucho dinero si quieren presenciar todo lo relevante, ya sea si son lanzamientos comerciales o un poco más artísticos. Y afortunadamente, en México ya hay solución para esta época fuerte, con carteras de los usuarios siendo totalmente agradecidas..
Cinépolis ha anunciado una nueva edición de su esperada promoción Fiesta Cinépolis, con boletos a tan solo $29 pesos por tiempo limitado en salas seleccionadas de todo México. Esta iniciativa, ya tradicional entre los cinéfilos, busca acercar al público a las salas con precios accesibles y una amplia cartelera para disfrutar en compañía de amigos, pareja o familia.
La promoción estará disponible los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2025, e incluirá funciones en formatos Tradicional, Pluus, Junior y Macro XE. Por su parte, las salas VIP, 4DX e IMAX también participarán, aunque con un precio ajustado de $75 pesos por boleto. Cinépolis no ha especificado un horario determinado, por lo que se espera que los precios se mantengan durante todo el día en las fechas señaladas.
Los boletos podrán adquirirse directamente en taquilla, así como en la página web y aplicación oficial de Cinépolis, recordando que en estas últimas plataformas se añade un pequeño cargo por servicio. La promoción representa una excelente oportunidad para ponerse al día con los estrenos recientes o revisitar clásicos en pantalla grande sin afectar demasiado el bolsillo.
Entre las películas que estarán disponibles durante la Fiesta Cinépolis destacan títulos como The Black Phone 2, Tron: Ares, The Smashing Machine, Chainsaw Man: La película - Arco de Reze, Good Boy, Bugonia y Soy Frankelda. Además, habrá reestrenos imperdibles como Volver al Futuro y Paranorman.
Vía: XTK
Nota del autor: Es raro que Frankentstein de Guillermo del Toro no estará presente en dichos. Al menos hay alternativas independientes.