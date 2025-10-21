    Se cancela el remake de The Office para Prime Video

    21/10/2025 12:33 p. m.

    No pasó de una sola temporada

    En la historia de la televisión , se menciona que no hay show de comedia que pueda superar a The Office, show que trascendió de manera acertada a lo largo del mundo, ya que sus referencias y memes se quedaron para la posteridad, ya sea nuevas o antiguas generaciones. Con esto en mente se han querido hacer remakes a lo largo del mundo, con versiones de algunas regiones en concreto, y hace poco, una de ellas fracasó rotundamente.

    Prime Video ha decidido cancelar la edición de Australia tras una sola temporada, y la noticia ha dejado a los fans  confundidos. El remake del icónico formato intentó replicar la fórmula de humor absurdo y crítica laboral que hizo de la serie original un fenómeno global, pero no logró conectar con el público. La serie, estrenada en octubre de 2024, mostraba a una oficina intentando sobrevivir tras la pandemia bajo la dirección de una jefa desesperada, interpretada por Felicity Ward.

    La producción fue concebida como una reinterpretación del clásico creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, pero a pesar de la experiencia del equipo y el reconocimiento del nombre, los resultados no fueron los esperados. Con una aprobación del 71 % por parte de la crítica, pero solo un 40 % entre los espectadores en Rotten Tomatoes, The Office: Australia se quedó lejos del impacto que tuvo la versión estadounidense de 2005 con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer y Rainn Wilson.

    Según medios, los datos de audiencia en Prime Video fueron insuficientes para justificar una segunda temporada. Pese a que la serie intentó ofrecer un enfoque actual sobre el regreso al trabajo presencial y los desafíos postpandemia, muchos espectadores consideraron que “no tenía la misma magia” ni el equilibrio entre humor y humanidad que caracterizó a sus predecesoras.

    Con esta cancelación, The Office: Australia se une a la larga lista de adaptaciones internacionales que han intentado capturar el espíritu del show original sin éxito. Para muchos, el resultado confirma que el encanto del formato original no radica en su concepto, sino en la química irrepetible de su elenco y el timing cómico que convirtió a la versión estadounidense en una de las comedias más queridas.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Espero que el spin off de el periódico quede bien. Queda un mes para que salga ese programa.

