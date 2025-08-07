    Llega el primer tráiler del spinoff de The Office

    07/08/2025 3:03 p. m.
    Aunque no siempre es la idea más inteligente, muchas empresas siguen implementando las secuelas y revivals de franquicias queridas de la industria, esto con el objetivo de hacer que los fans saquen su dinero para gastar en productos que les recuerdan otras épocas. Con esto en mente, una de las marcas elegidas fue The Office, la cual tendrá un nuevo programa que realmente no está enfocado en el negocio de la papelería.

    El esperado spin-off titulado The Paper, ha revelado su primer tráiler oficial, pero la recepción inicial no ha sido tan entusiasta como se esperaba. Ambientada en la redacción de un periódico local llamado The Truth Teller, en Toledo, la serie sigue el estilo de falso documental que caracterizó al original, aunque los primeros dos minutos presentados no logran capturar la chispa cómica que convirtió a su hermano mayor en un éxito.

    En el avance, se presentan algunos momentos relacionados con la crisis en la industria de los medios, como un artículo plagado de anuncios que apenas contiene texto o una escena en la que el nuevo editor en jefe, interpretado por Domhnall Gleeson, cuestiona la experiencia de sus reporteros voluntarios.

    Aquí el video:

    Uno de los pocos momentos clásicos llega de la mano de Oscar Núñez, quien retoma su papel como Oscar. Su breve aparición en el tráiler, donde al ver al equipo de documentalistas maldice deliberadamente para arruinar la toma, ha sido uno de los momentos mejor recibidos por los fans. Es un guiño directo a de The Office.

    Con un estreno programado para el 4 de septiembre en Peacock, The Paper tendrá una temporada de 10 episodios para ganarse al público. Por ahora, el tráiler ha generado dudas más que entusiasmo, pero los seguidores de la franquicia aún mantienen la esperanza de que lo mejor esté por venir.

    Vía: Kotaku

    Imagen

    Nota del autor: No he terminado de ver ni la serie original, entonces no creo que ver de estreno The Paper.

