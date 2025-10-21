    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite

    Una familia querida se unirá al juego

    A lo largo de su existencia, Fortnite ha contando con múltiples colaboraciones de diferentes marcas, ya que no solo se limitan a los videojuegos, también hay personalidades del internet, músicos, caricaturas, series, cine, televisión y mucho más. Con eso en mente, hay algunos personajes que aún se resisten a hacer acto de presencia, pero parece que finalmente se está haciendo caso a los fanáticos del mundo.


    Se habla de una colaboración que pocos esperaban: Los Simpson llegarán oficialmente al popular videojuego con una mini temporada completa. Según diversas filtraciones, el evento no se limitará a simples aspectos o artículos cosméticos, sino que incluirá un mapa totalmente inspirado en Springfield, el icónico escenario de la serie animada creada por Matt Groening.

    De acuerdo con el conocido filtrador NotPalo, esta colaboración incorporará áreas emblemáticas como la planta de energía nuclear de Springfield y contará con un estilo visual de sombreado cel, fiel al diseño característico de la serie. Además, se menciona que las skins de los personajes también tendrán sus versiones en formato Lego, algo que solo pocas colaboraciones dentro del juego han logrado hasta ahora.

    A diferencia de la mayoría de los crossovers que Fortnite ha realizado en los últimos años, esta integración sería de las más ambiciosas, comparable con la temporada de Star Wars o el reciente evento de Kpop Demon Hunters. En estos casos, el contenido no se limitó a un paquete temático, sino que se expandió a modos de juego y escenarios exclusivos, generando una experiencia temporal más completa para los jugadores.

    La llegada de Los Simpson marca un momento especial, ya que la familia amarilla casi no ha aparecido en colaboraciones con videojuegos fuera de sus propias licencias. Su inclusión en el universo del battle royale de Epic Games promete convertirse en uno de los eventos más recordados del año, uniendo a fans de ambas franquicias en una Springfield completamente jugable.

    Nota del autor: Seguramente habrá skins de los cinco miembros de la familia. Por primera vez tengo interés de jugar a Fortnite.

