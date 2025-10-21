Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes

Los servicios de streaming son un gran costo adicional para muchos usuarios. Esto es algo que las grandes compañías han notado y aprovechado a su favor. Desde hace tiempo, empresas como Telcel han ofrecido planes que no solo nos ofrecen datos y saldo ilimitado, sino que también nos dan acceso a alguna plataforma. Es así que Telcel ha revelado un nuevo plan, el cual no permite disfrutar del contenido de Paramount+ y Prime Video.

Recientemente, Telcel anunció sus Planes Ultra, los cuales no solo nos permiten disfrutar de saldo ilimitado y datos para navegar, sino que también incluyen Claro Video con Paramount+. De esta forma, puedes disfrutar de un servicio de streaming adicional con un sin fin de contenido adicional. A continuación puedes checar todas las opciones que aquí están disponibles.

Telcel Ultra 3 - Cargo mensual: $349 pesos por servicio y $399 pesos controlado. Capacidad de datos: 15 GB

Telcel Ultra 4 - Cargo mensual: $449 pesos por servicio y $499 pesos controlado. Capacidad de datos: 25 GB

Telcel Ultra 5 - Cargo mensual: $549 pesos por servicio y $599 pesos controlado. Capacidad de datos: 40 GB

Telcel Ultra 7 - Cargo mensual: $749 pesos por servicio y $799 pesos controlado. Capacidad de datos: 60 GB

Telcel Ultra 9 - Cargo mensual: $949 pesos por servicio y $999 pesos controlado. Capacidad de datos: 100 GB

Telcel Ultra Ilimitado - Cargo mensual: $1,349 pesos por servicio y $1,399 pesos controlado. Política de Uso Justo: 200 GB

También hay Prime Video

Si estos planes no son de tu agrado, siempre está la opción de los Planes Amigo Sin Límite, los cuales incluyen minutos, mensajes, redes sociales y datos móviles con distintas vigencias según el monto elegido. Por si fuera poco, aquí en donde encontramos Prime Video Móvil sin costo adicional, el cual puedes disfrutar desde tu dispositivo móvil en cualquier parte de México.

Esto solo es Telcel, ya que otras compañías ofrecen planes similares con diferentes opciones de servicios de streaming. De esta forma, los usuarios tienen una ayuda adicional que no solo les da acceso a una gran cantidad de contenido, sino que le ayuda a sus bolsillos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los planes Ultra de Telcel aquí. De igual forma, los chips SIM en México van a requerir de una identificación.

Vía:Milenio