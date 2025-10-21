Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes

Quieren aún más dinero

En estos momentos la marca Xbox se encuentra en un punto que tal vez no es el mejor, dado ya casi no se compran las consolas, los juegos ya no salen con la calidad esperada y sobre todo, los precios de algunos productos fueron a la alza, como ejemplos claros están el Game Pass y las consolas. Hablando justamente de los cobros, parece que no ha sido suficiente, pues habrá un nuevo ajuste que seguramente disgustará a más de uno.

Microsoft aumentará el precio de sus kits de desarrollo oficiales, conocidos como Xbox Development Kit (XDX) . Aunque esta medida no impacta directamente en los jugadores, sí podría tener consecuencias importantes en el futuro de la marca, pues estos equipos son esenciales para que los estudios produzcan o adapten videojuegos a las consolas de la empresa.

Los llamados devkits son versiones especiales del hardware de las consolas, equipadas con software y herramientas profesionales que permiten probar y optimizar los juegos antes de su lanzamiento. Según se reporta, Microsoft planea subir el precio de estos kits de $1,500 a $2,000 dólares, un incremento del 33%. En un comunicado dirigido a los desarrolladores, la compañía justificó la medida asegurando que los “ajustes reflejan los desarrollos macroeconómicos”, un argumento que ya se ha escuchado en los aumentos de precios de productos y servicios en la industria.

Aunque los jugadores no se verán afectados, este incremento podría dificultar la relación de Xbox con estudios pequeños e independientes , que suelen tener presupuestos más limitados. Mientras los grandes desarrolladores de títulos AAA podrán absorber el aumento, los equipos más modestos podrían replantearse sus planes de publicar en las consolas de Microsoft, afectando así la variedad y el volumen del catálogo futuro de la plataforma.

La decisión llega en un momento delicado para la compañía, que continúa buscando mejorar la rentabilidad de su división gaming tras varios ajustes internos y subidas de precios en otros servicios. Sin embargo, castigar a quienes nutren su ecosistema con nuevos juegos podría volverse un arma de doble filo. Si las pequeñas productoras deciden priorizar a otras plataformas, Xbox corre el riesgo de debilitar uno de los pilares más importantes de su identidad: su oferta accesible para todo tipo de jugadores.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es un momento muy extraño para la empresa. Quizá la compra de Activision dejó muchos estragos, por eso quieren recuperarse.