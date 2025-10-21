La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno

Mortal Kombat II es una película que ha cambiado bastante su fecha de estreno. Originalmente, esta secuela iba a llegar a la pantalla grande esta misma semana. Sin embargo, la cinta sufrió de un retraso hasta mediados de mayo del 2026. Ahora, y de manera sorpresiva, se ha confirmado que esta producción llegará a nuestras manos un poco antes de lo esperado.

Así es, en lugar de anunciar un retraso, New Line Cinema ha confirmado que Mortal Kombat II estará disponible el 8 de mayo del 2026, una semana antes de su previa fecha del 15 de mayo de 2026. De esta forma, todos los fans de esta adaptación tendrán la oportunidad de disfrutar de Johnny Cage y sus irreverencias antes de lo pensado.

La esperada secuela

Después de la mixta recepción que tuvieron las películas de 1990, la serie de Mortal Kombat se mantuvo alejada de la pantalla grande por años. No fue sino hasta el 2021 que la serie regresó a este medio. Si bien el trabajo final no fue excepcional, tuvo el suficiente éxito para que New Line Cinema aprobara una secuela, y sus creadores tuvieron la confianza necesaria para adentrarse más en el mundo de NetherRealm ha cultivado a lo largo de los años.

Ahora solo es cuestión de ver si los esfuerzos tienen resultados positivos. Recuerda, Mortal Kombat II llegará a los cines el 8 de mayo del 2026. En temas relacionados, Mortal Kombat 3 será toda una realidad. De igual forma, Mortal Kombat Legacy Kollection tendrá dos juegos raros de la serie.

Vía: Deadline