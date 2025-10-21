    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 1:55 p. m.

    Mortal Kombat II es una película que ha cambiado bastante su fecha de estreno. Originalmente, esta secuela iba a llegar a la pantalla grande esta misma semana. Sin embargo, la cinta sufrió de un retraso hasta mediados de mayo del 2026. Ahora, y de manera sorpresiva, se ha confirmado que esta producción llegará a nuestras manos un poco antes de lo esperado.

    Así es, en lugar de anunciar un retraso, New Line Cinema ha confirmado que Mortal Kombat II estará disponible el 8 de mayo del 2026, una semana antes de su previa fecha del 15 de mayo de 2026. De esta forma, todos los fans de esta adaptación tendrán la oportunidad de disfrutar de Johnny Cage y sus irreverencias antes de lo pensado.

    La esperada secuela

    Después de la mixta recepción que tuvieron las películas de 1990, la serie de Mortal Kombat se mantuvo alejada de la pantalla grande por años. No fue sino hasta el 2021 que la serie regresó a este medio. Si bien el trabajo final no fue excepcional, tuvo el suficiente éxito para que New Line Cinema aprobara una secuela, y sus creadores tuvieron la confianza necesaria para adentrarse más en el mundo de NetherRealm ha cultivado a lo largo de los años.

    Ahora solo es cuestión de ver si los esfuerzos tienen resultados positivos. Recuerda, Mortal Kombat II llegará a los cines el 8 de mayo del 2026. En temas relacionados, Mortal Kombat 3 será toda una realidad. De igual forma, Mortal Kombat Legacy Kollection tendrá dos juegos raros de la serie.

    Imagen

    Vía: Deadline 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    La PlayStation Store introduce un cambio positivo en México
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Surgen nuevos rumores del remake de Resident Evil 0
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo