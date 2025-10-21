    Conoce los coleccionables de Volver al Futuro de los cines de México

    Esta semana se va a reestrenar en los cines Volver al Futuro por su aniversario, por lo que los fans de esta cinta clásica de los 80's estarán felices de ver el primer viaje de Marty McFly hacia la época de juventud de sus padres. Y esta pieza histórica no volverá sola, dado que habrá coleccionables; y en México habrá distintos en las cadenas más importantes.

    Tanto Cinépolis como Cinemex lanzarán souvenirs inspirados en la icónica película, con diseños únicos y disponibilidad limitada. Entre ellos destaca una palomera en forma del DeLorean y vasos conmemorativos que rinden homenaje al tablero del auto viajero en el tiempo.

    Cinemex ofrecerá en exclusiva la palomera DeLorean, un artículo que incluye luces LED, puertas deslizables y bandejas internas para palomitas. Para obtenerla, los asistentes deberán adquirir el Combo Máquina del Tiempo, que incluye el coleccionable, dos refrescos medianos y unas palomitas clásicas por un precio de $599 pesos. La promoción estará disponible a partir del 21 de octubre de 2025, y no habrá opción de comprar el DeLorean por separado ni modificar los productos del combo.

    Imagen

    Por otro lado, Cinépolis lanzará un vaso con diseño 2D que muestra el título del filme y el panel del DeLorean con las fechas de viaje en el tiempo. De acuerdo con los medios, el artículo tendrá un precio de $99 pesos, incluirá un refresco y podrá adquirirse de forma individual. La venta comenzará el 23 de octubre de 2025, sin límite en la cantidad de unidades por cliente, aunque estará sujeta a la disponibilidad de cada complejo.

    Imagen

    Estos coleccionables llegan justo en la semana del Día de Volver al Futuro, fecha en la que los fanáticos celebran el legado de la trilogía creada por Robert Zemeckis. Con estas ediciones especiales, las cadenas mexicanas rinden homenaje a una de las sagas más queridas del cine, combinando nostalgia, diseño y exclusividad para los amantes del séptimo arte. Además, también habrá un menú especial para quien quiera la experiencia completa.

    Nota del autor: No soy muy fan de la franquicia, pero las películas son bastante divertidas, no lo niego.

