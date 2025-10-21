    Niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 5:23 p. m.

    El mal comportamiento es lo de hoy

    Un video que muestra a un niño amenazando a su padre con llamar a la policía por no comprarle un PlayStation ha causado revuelo en redes sociales. En la grabación, el menor cuestiona a su padre sobre por qué no le compra la consola si trabaja todo el día, mientras el padre le responde que no valora lo que tiene y que simplemente no le alcanza. El video, que ha sido compartido ampliamente, ha generado una ola de críticas hacia la actitud del niño y la crianza recibida.

    Usuarios en plataformas como Twitter han expresado su desaprobación, señalando que el niño muestra una actitud de merecerlo todo sin esfuerzo. Algunos comentarios destacan que este tipo de comportamientos reflejan una falta de educación en valores como el respeto y la empatía. Además, se ha cuestionado la responsabilidad de los padres en la formación del carácter de sus hijos.

    Aquí lo puedes ver:

    El video ha abierto un debate sobre la crianza y la importancia de enseñar a los niños el valor del trabajo y el esfuerzo. Expertos en psicología infantil señalan que situaciones como esta pueden ser indicativas de una sobreprotección o de la falta de límites claros en el hogar. Subrayan la necesidad de inculcar en los menores la importancia de la gratitud y el reconocimiento de los sacrificios que los padres hacen por ellos.

    Este incidente también ha resaltado el poder de las redes sociales para amplificar situaciones cotidianas y generar conversaciones sobre temas sociales relevantes. Mientras algunos defienden al niño argumentando que su reacción es producto de la frustración, la mayoría coincide en que es esencial reflexionar sobre los valores que se transmiten a las nuevas generaciones, agregando que objetos mundanos como un PlayStation no deberían sentirse como una necesidad.

    Vía: TW

    Imagen

    Nota del autor: El video nos puede dar a entender que quizá quiere más la consola para pertenecer a un grupo, lo cual se puede entender a cierto nivel.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation
    Niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo