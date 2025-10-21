    ChatGPT lanza su propio navegador web

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 4:47 p. m.

    Un paso más de la herramienta

    En estos momentos la inteligencia artificial está tomando al mundo por completo, ya sea por la creación de videos, imágenes, entre otros elementos que se sienten genuinos a la vista, incluyendo la generación de texto como guiones o hasta artículos que tienen como base la información de internet. Gran parte del trabajo se completa con el uso del conocido ChatGPT, el cual ahora implementa su propia plataforma.

    OpenAI ha dado un paso al lanzar Atlas, su propio navegador web potenciado por IA, con el objetivo de competir con gigantes como Google Chrome y Safari. A diferencia de los navegadores tradicionales, Atlas no se limita a mostrar páginas web, sino que funciona como un asistente inteligente capaz de interactuar con el contenido, responder preguntas, resumir textos, comparar precios o incluso ayudar a planificar viajes y reservar citas.

    Desde su lanzamiento, ChatGPT ha cambiado la forma en que los usuarios buscan información, y con Atlas, OpenAI busca llevar esa experiencia un paso más allá. El navegador está diseñado para ofrecer navegación personalizada y eficiente, permitiendo, por ejemplo, recordar empleos consultados anteriormente o asistir en la preparación de entrevistas, gracias a su función de memoria integrada, que puede revisarse, archivarse o eliminarse según la preferencia del usuario.

    Actualmente, Atlas está disponible para macOS en todas las modalidades de usuario: Free, Plus, Pro y Go, y también en versión beta para cuentas Business, Enterprise y Education, siempre que el administrador del sistema lo permita. Próximamente se espera su lanzamiento en Windows, iOS y Android, ampliando así su accesibilidad a millones de usuarios en todo el mundo.

    La descarga es sencilla: cualquier persona puede acceder a chatgpt.com/atlas, iniciar sesión con su cuenta de ChatGPT e importar marcadores, contraseñas e historial de su navegador anterior. La principal ventaja de Atlas radica en integrar la inteligencia artificial directamente en la navegación, permitiendo que los usuarios interactúen y reciban asistencia sin necesidad de cambiar de pestaña o ventana, marcando un nuevo estándar en la experiencia de navegación en línea.

    Vía: EXP

    Imagen

    Nota del autor: Es posible que dentro de un tiempo estas herramientas incluso puedan crear páginas completas ellas solas. Solo es cuestión de esperar.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Así puedes obtener la postal de Volver al Futuro de Cinépolis en México
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Solo Leveling tendrá crossover con el mejor anime de la historia
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo