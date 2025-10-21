    Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 5:58 p. m.

    Ya no habrá más historias de horror

    Hace no muchas semanas se lanzó la película de El Conjuro: Últimos Ritos, la nueva entrega de tan querida franquicia de horror que incluso ha tenido sus productos derivados para expandir el universo. Y ahora, los fans se preguntan cuál será el siguiente paso de la saga, pues parece que todos los cabos ya quedaron cerrados. Ante esta cuestión, los productores han decidido responder sin ningún tipo de restricción.

    Desde su debut en 2013, la saga El Conjuro ha recaudado más de $2 mil millones de dólares en taquilla mundial, consolidando su estatus como un fenómeno del cine de horror. Sin embargo, su capítulo más reciente, Últimos Ritos, no solo superó las expectativas comerciales durante su estreno, sino que también confirmó el final de la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

    El director Michael Chaves reafirmó que esta entrega es efectivamente el cierre de la historia principal. En entrevista, declaró que “este es el capítulo final… por eso lo llamamos Los últimos ritos. No hay más películas de El Conjuro; es absolutamente el fin”. A pesar de la resistencia de algunos fans a aceptar el desenlace, Warner Bros. parece decidido a cerrar la narrativa de los Warren en la pantalla grande, tras más de una década de actividad paranormal cinematográfica.

    No obstante, el universo de El Conjuro podría continuar expandiéndose en otros formatos. Según reportes, HBO Max ya desarrolla una serie de televisión basada en este universo, con Nancy Won como showrunner y Peter Cameron junto a Cameron Squires a cargo del guion. Aunque aún no hay detalles sobre su trama, la producción promete renovar la mitología de la franquicia y explorar nuevas perspectivas del terror sobrenatural, especialmente tras las críticas mixtas recibidas por las últimas películas.

    Además de la serie, Warner Bros. no descarta nuevos spin-offs, dado el éxito que tuvieron títulos como Annabelle y La Monja. De esta forma, el final de los Warren podría coexistir con nuevas historias dentro del mismo universo. Para muchos, cerrar la saga principal con Últimos Ritos representa una decisión acertada: un final contundente que brinda un cierre digno a los personajes y evita desgastar una fórmula.

    Vía: CB

    Imagen

    Nota del autor: No he visto ni una sola película de esta saga. Quizá sea el momento de hacer maratón cuando la última llegue a streaming.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin
    Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    ChatGPT lanza su propio navegador web
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Telcel ofrece Paramount+ y Prime Video gratis con sus planes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    Xbox aumenta el precio de uno de sus productos más importantes
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    La película de Mortal Kombat II adelanta su fecha de estreno
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Cinépolis anuncia oferta de boletos a $29 pesos
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Los Simpson llegarían pronto a Fortnite
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    Se cancela el remake de The Office para Prime Video
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    El final de Stranger Things sí llegaría a los cines
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    Juego de DS que casi se vuelve Silent Hill llega a PC
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    La suscripción de HBO Max sube de precio
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    El remake de Final Fantasy IX entra en una pausa indefinida
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    Ésta semana tendremos nuevo Nintendo Direct enfocado en Kirby Air Riders
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    ¿Qué tal se juega Persona 3 Reload en Switch 2?
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Diálogo de Pokémon Legends: Z-A confirma que las mascotas hacen popó
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Eddie no aparecerá en la temporada 5 de Stranger Things
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Internet reacciona a la apariencia de Buzz y Woody para Toy Story 5
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn empezarán pronto
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Adam Driver revela que una película de Ben Solo estuvo en producción
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Toyotaro se aleja de Dragon Ball para ir a otra serie
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo