Director confirma que la saga de El Conjuro llegó a su fin

Ya no habrá más historias de horror

Hace no muchas semanas se lanzó la película de El Conjuro: Últimos Ritos, la nueva entrega de tan querida franquicia de horror que incluso ha tenido sus productos derivados para expandir el universo. Y ahora, los fans se preguntan cuál será el siguiente paso de la saga, pues parece que todos los cabos ya quedaron cerrados. Ante esta cuestión, los productores han decidido responder sin ningún tipo de restricción.

Desde su debut en 2013, la saga El Conjuro ha recaudado más de $2 mil millones de dólares en taquilla mundial, consolidando su estatus como un fenómeno del cine de horror. Sin embargo, su capítulo más reciente, Últimos Ritos, no solo superó las expectativas comerciales durante su estreno, sino que también confirmó el final de la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

El director Michael Chaves reafirmó que esta entrega es efectivamente el cierre de la historia principal. En entrevista, declaró que “este es el capítulo final… por eso lo llamamos Los últimos ritos. No hay más películas de El Conjuro; es absolutamente el fin”. A pesar de la resistencia de algunos fans a aceptar el desenlace, Warner Bros. parece decidido a cerrar la narrativa de los Warren en la pantalla grande, tras más de una década de actividad paranormal cinematográfica.

No obstante, el universo de El Conjuro podría continuar expandiéndose en otros formatos. Según reportes, HBO Max ya desarrolla una serie de televisión basada en este universo, con Nancy Won como showrunner y Peter Cameron junto a Cameron Squires a cargo del guion. Aunque aún no hay detalles sobre su trama, la producción promete renovar la mitología de la franquicia y explorar nuevas perspectivas del terror sobrenatural, especialmente tras las críticas mixtas recibidas por las últimas películas.

Además de la serie, Warner Bros. no descarta nuevos spin-offs, dado el éxito que tuvieron títulos como Annabelle y La Monja. De esta forma, el final de los Warren podría coexistir con nuevas historias dentro del mismo universo. Para muchos, cerrar la saga principal con Últimos Ritos representa una decisión acertada: un final contundente que brinda un cierre digno a los personajes y evita desgastar una fórmula.

Vía: CB

Nota del autor: No he visto ni una sola película de esta saga. Quizá sea el momento de hacer maratón cuando la última llegue a streaming.