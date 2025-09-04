Checa las primeras calificaciones de El conjuro 4: los últimos ritos

La primera película de The Conjuring llegó a los cines en el 2013. Desde entonces, la franquicia se ha expandido con secuelas y spin-off de todo tipo. Sin embargo, todo tiene que tener un final. De esta forma, esta misma semana llega The Conjuring: Last Rites, la cual nos ofrece una conclusión a esta historia, y por fin sabemos cómo le fue a la crítica.

Actualmente, The Conjuring: Last Rites cuenta con 61 reseñas en Rotten Tomatoes, de las cuales el 64% son positivas. En comparación, la primera cinta de The Conjuring tiene 226 opiniones, de las cuales 86% son positivas. En general, se menciona que la conclusión tiene varios problemas con el guion, cinematografía y ritmo, aunque algunos están contentos con la conclusión de esta saga. Esto fue lo que comentó The Wrap:

“Como película de terror, ‘The Conjuring: Last Rites’ es una película genérica, ni buena ni mala. Prácticamente, le ruega al público que la juzgue con un criterio de ‘aprobado/reprobado’. Como conclusión de la saga ‘El Conjuro’, tiene un poco más de éxito, pero no mucho”.

Por su parte, Collider agregó:

“Lo que más acierta en Last Rites es su dinámica familiar, que recuerda a los momentos iniciales de la primera película y proporciona un hilo conductor sólido a lo largo de la serie”.

De igual forma, The Guardian señaló:

“Wilson y Farmiga mantienen la solidez personificada, capaces de animar incluso el diálogo espiritual especulativo. Sin embargo, la película no sorprende en absoluto, y no da señales de que lo haría si pudiera”.

¿Un fracaso más?

Con estas y más reseñas, queda claro que The Conjuring: Last Rites es una conclusión algo decepcionante. Si bien los fans van a salir contentos de la sala de cines, el público en general, es probable que no se la pase tan bien como muchos esperaban. Como forma de concluir esta historia, el consenso general es que esta cinta hace cosas bien, pero su ejecución no siempre es positiva.

Te recordamos que The Conjuring: Last Rites llegará a los cines el día de hoy, 4 de septiembre, por lo que ya puedes decir si esta cinta vale o no la pena.

