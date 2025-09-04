    Checa las primeras calificaciones de El conjuro 4: los últimos ritos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/09/2025 8:59 a. m.

    La primera película de The Conjuring llegó a los cines en el 2013. Desde entonces, la franquicia se ha expandido con secuelas y spin-off de todo tipo. Sin embargo, todo tiene que tener un final. De esta forma, esta misma semana llega The Conjuring: Last Rites, la cual nos ofrece una conclusión a esta historia, y por fin sabemos cómo le fue a la crítica. 

    Actualmente, The Conjuring: Last Rites cuenta con 61 reseñas en Rotten Tomatoes, de las cuales el 64% son positivas. En comparación, la primera cinta de The Conjuring tiene 226 opiniones, de las cuales 86% son positivas. En general, se menciona que la conclusión tiene varios problemas con el guion, cinematografía y ritmo, aunque algunos están contentos con la conclusión de esta saga. Esto fue lo que comentó The Wrap:

    “Como película de terror, ‘The Conjuring: Last Rites’ es una película genérica, ni buena ni mala. Prácticamente, le ruega al público que la juzgue con un criterio de ‘aprobado/reprobado’. Como conclusión de la saga ‘El Conjuro’, tiene un poco más de éxito, pero no mucho”.

    Por su parte, Collider agregó:

    “Lo que más acierta en Last Rites es su dinámica familiar, que recuerda a los momentos iniciales de la primera película y proporciona un hilo conductor sólido a lo largo de la serie”.

    De igual forma, The Guardian señaló:

    “Wilson y Farmiga mantienen la solidez personificada, capaces de animar incluso el diálogo espiritual especulativo. Sin embargo, la película no sorprende en absoluto, y no da señales de que lo haría si pudiera”.

    ¿Un fracaso más?

    Con estas y más reseñas, queda claro que The Conjuring: Last Rites es una conclusión algo decepcionante. Si bien los fans van a salir contentos de la sala de cines, el público en general, es probable que no se la pase tan bien como muchos esperaban. Como forma de concluir esta historia, el consenso general es que esta cinta hace cosas bien, pero su ejecución no siempre es positiva.

    Te recordamos que The Conjuring: Last Rites llegará a los cines el día de hoy, 4 de septiembre, por lo que ya puedes decir si esta cinta vale o no la pena. En temas relacionados, James confirma secuela de Superman. De igual forma, Call of Duty tendrá su propia película.

    Imagen

    Vía: Rotten Tomatoes. 

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix