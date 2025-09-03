Call of Duty tendrá su propia película

Los videojuegos se han convertido en la nueva sensación de Hollywood. Durante los últimos años, múltiples franquicias han dado el salto a la pantalla grande, con resultados variados. Ahora, se ha revelado que Paramount tiene pensado darle a la serie de Call of Duty la oportunidad de brillar en este medio de entretenimiento.

Después de varios rumores, Paramount y Activision han confirmado su alianza con el objetivo de llevar a la serie de Call of Duty a la pantalla grande, con todo y el nivel de calidad que ha caracterizado a producciones como Top Gun: Maverick. Esto fue lo que comentó David Ellison, CEO de Paramount, al respecto:

“Como fan de Call of Duty de toda la vida, esto es un sueño hecho realidad. Desde las primeras campañas aliadas del Call of Duty original, pasando por Modern Warfare y Black Ops, he pasado incontables horas jugando a esta franquicia que adoro. Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”.

Por su parte, Rob Kostich, presidente de Activision, agregó:

“A lo largo de su historia, Call of Duty ha cautivado nuestra imaginación con acción increíble e historias intensas que han unido a millones de personas de todo el mundo, y ese enfoque en crear juegos de Call of Duty increíbles se mantiene inquebrantable. Con Paramount, hemos encontrado un socio fantástico con el que trabajaremos para llevar esa acción visceral e impresionante a la gran pantalla en un momento cinematográfico decisivo. La película honrará y ampliará lo que hizo grande a esta franquicia, y estamos deseando empezar. Nuestro objetivo común es muy simple: crear una experiencia cinematográfica inolvidable que nuestra comunidad adore y que, además, emocione e inspire a los nuevos fans de la franquicia”.

¿De qué tratará la película de Call of Duty?

Lamentablemente, por el momento no hay detalles claros sobre la película de Call of Duty. No hay director, guionista y actores involucrados. Junto a esto, se desconoce si esta producción tomará como punto de partida alguno de los juegos de la serie, o si nos presentará una historia nueva, en donde se trate de replicar el sentimiento que los juegos producen.

Recordemos que Call of Duty nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el conflicto de Medio Oriente, e incluso ha viajado al futuro. De esta forma, hay mucho material para elegir. Ahora solo nos queda esperar a que la película de Call of Duty logre materializarse en forma. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Call of Duty: Black Ops 7 aquí. De igual forma, este será el precio del nuevo juego en la serie.

Nota del Autor:

Paramount y Activision tienen un gran reto frente a ellos. Si bien hay momentos memorables en las campañas de Call of Duty, el público usualmente recuerda secciones específicas, en lugar de las historias. De esta forma, el reto va a ser crear que sea capaz de replicar esto en la pantalla grande.

Vía: The Hollywood Reporter.