Presentan la palomera oficial de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos

Comiendo palomitas con aterradora compañía

La próxima semana se va a estrenar El Conjuro 4: Los Últimos Ritos, última cinta de la franquicia que tendrá los mayores sustos para los espectadores que no se pierden ninguna de ellas y tampoco los spinoffs, que incluyen las producciones dedicadas a la muñena Annabelle. Así que para celebrar el estreno, se están lanzando coleccionables exclusivos, los cuáles nadie querrá dejar en las tiendas por mucho tiempo.

Regal Cinemas presentó oficialmente una nueva palomera inspirada en la muñeca poseída más temida del universo creado por James Wan. El diseño muestra a la figura de tamaño real sosteniendo un recipiente de madera antigua, evocando el mismo material de su vitrina maldita, con su mirada sin vida desafiando a los fanáticos a atreverse a tomar un puñado de palomitas.

Esta se une a una reciente tendencia de productos de cine temáticos de terror que han acompañado a grandes estrenos. Títulos como I Know What You Did Last Summer, Alien: Romulus y MEGAN 2.0 ya tuvieron sus propios recipientes espeluznantes, y ahora Annabelle se suma a la colección justo a tiempo para la llegada de Últimos Ritos. La pieza estará disponible próximamente en cines Regal y en su tienda en línea, lo que permitirá a los seguidores del género añadir un objeto digno de culto a su colección.

Así se ve:

Como mencionamos, Annabelle no es una invitada nueva en la saga. Desde su primera aparición en El Conjuro (2013), su historia y presencia diabólica capturaron tanto a los espectadores que pronto protagonizó su propia trilogía. Aunque quedó ausente en El Conjuro 3 (2021), todo apunta a que Últimos Ritos volverá a darle un papel destacado, reforzando su lugar como el demonio más icónico del universo Warren.

Con diez películas a cuestas, la franquicia ha logrado consolidar un estilo propio que mezcla romance, tensión y horror sobrenatural a través de los casos de Ed y Lorraine Warren. En ese marco, la muñeca se ha convertido no solo en un símbolo narrativo, sino también en la cara más comercial del universo El Conjuro.

Se lanza el 4 de septiembre en todos los cines.

Nota del autor: Cada vez le meten más ingenio a estas palomeras. Me llamaría la atención ver una de Avengers el próximo año.