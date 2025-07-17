    Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle, ha muerto

    Es probable que muchos reconozcan el nombre de Annabelle por las películas de terror de The Conjuring. Sin embargo, este muñeco poseído está inspirado por un supuesto evento real. Ahora, se ha revelado Dan Rivera, investigador paranormal de 54 años y quien cuidaba a la real Annabelle, falleció repentinamente el 13 de julio de 2025, en un hotel de Gettysburg.

    Por el momento no hay una razón clara para su repentino fallecimiento. Rivera no padecía de alguna enfermedad, y las investigaciones preliminares han señalado que el investigador no tiene rastros de violencia o de alguna sustancia tóxica. Ante una falta de una razón clara para su partida, solo nos queda esperar a los registros del forense, algo que podría tardar entre 60 y 90 días.

    Rivera era el investigador principal en la New England Society for Psychic Research (NESPR), fundada por Ed y Lorraine Warren. Durante su década en esta compañía logró colaborar en programas como Most Haunted Places del Travel Channel, y fue el productor en 28 Days Haunted de Netflix. Uno de sus trabajos más importantes dentro de la organización fue la custodia de la muñeca Annabelle, la cual fue catalogada como poseída en 1968 por parte de los Warren, y que inspiró el universo cinematográfico The Conjuring.

    La NESPR insistió en que el objeto estaba bajo su custodia y que su uso en eventos formativos era controlado y respetuoso con los derechos y creencias de los asistentes. Por el momento se desconoce quién estará a cargo de Annabelle, pero es probable que la repentina muerte de Rivera aleje a más de una persona de este puesto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Annabelle aquí. De igual forma, este es el tráiler de The Conjuring 4.

    Vía. Vandal

