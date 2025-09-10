El Conjuro tendrá su propia serie de televisión

Del cine hacia la televisión

La última película de El Conjuro se ha convertido en todo un éxito, y eso se debe a que saben explorar todo el trasfondo del lore de la manera más accesible posible, para así brindar el mayor entretenimiento posible a quienes recién conocen la saga y también a los fanáticos más aguerridos. Debido a ese triunfo se dan buenas noticias sobre la franquicia, aunque será en un formato muy distinto al que ya estamos acostumbrados.

Tras los logros de Últimos Ritos, Warner Bros. ha tomado una decisión sorprendente: no habrá más películas principales de la saga en cines. En su lugar, el estudio ha confirmado que HBO desarrollará una serie de televisión que expandirá el universo creado por James Wan, abriendo así un nuevo capítulo para una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos.

La cinta dirigida por Michael Chaves no solo arrasó en taquilla, sino que alcanzó un récord al convertirse en el mayor estreno global en la historia del género, con $194 millones de dólares recaudados. Este hito terminó de convencer a la compañía de dar luz verde a una producción televisiva, que estará a cargo de Nancy Won como showrunner, en colaboración con Peter Cameron y Cameron Squires.

De momento, los detalles de la serie permanecen en secreto. No está claro si Vera Farmiga y Patrick Wilson retomarán sus papeles como Lorraine y Ed Warren, o si HBO apostará por un nuevo elenco que permita explorar más casos sobrenaturales dentro de este universo. Mientras tanto, en paralelo, Warner trabaja en una precuela que también se desarrollará en la gran pantalla.

Lo que sí parece evidente es que el público no muestra señales de cansancio. Como destacó David A. Gross, analista de Franchise Entertainment Research : “Esto es un éxito. Los fanáticos del terror no se cansan de Lorraine y Ed Warren”. Con esta transición, El Conjuro seguirá sembrando miedo, ya sea en los cines o en la pantalla chica, asegurando que la franquicia mantenga viva su corona en el género.

Vía: VD

Nota del autor: Hasta el día de hoy no he visto una sola película de la saga. Habrá que empezar en algún momento.