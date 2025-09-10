    El Conjuro tendrá su propia serie de televisión

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS10/09/2025 3:05 p. m.

    Del cine hacia la televisión

    La última película de El Conjuro se ha convertido en todo un éxito, y eso se debe a que saben explorar todo el trasfondo del lore de la manera más accesible posible, para así brindar el mayor entretenimiento posible a quienes recién conocen la saga y también a los fanáticos más aguerridos. Debido a ese triunfo se dan buenas noticias sobre la franquicia, aunque será en un formato muy distinto al que ya estamos acostumbrados.

    Tras los logros de Últimos Ritos, Warner Bros. ha tomado una decisión sorprendente: no habrá más películas principales de la saga en cines. En su lugar, el estudio ha confirmado que HBO desarrollará una serie de televisión que expandirá el universo creado por James Wan, abriendo así un nuevo capítulo para una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos.

    La cinta dirigida por Michael Chaves no solo arrasó en taquilla, sino que alcanzó un récord al convertirse en el mayor estreno global en la historia del género, con $194 millones de dólares recaudados. Este hito terminó de convencer a la compañía de dar luz verde a una producción televisiva, que estará a cargo de Nancy Won como showrunner, en colaboración con Peter Cameron y Cameron Squires.

    De momento, los detalles de la serie permanecen en secreto. No está claro si Vera Farmiga y Patrick Wilson retomarán sus papeles como Lorraine y Ed Warren, o si HBO apostará por un nuevo elenco que permita explorar más casos sobrenaturales dentro de este universo. Mientras tanto, en paralelo, Warner trabaja en una precuela que también se desarrollará en la gran pantalla.

    Lo que sí parece evidente es que el público no muestra señales de cansancio. Como destacó David A. Gross, analista de Franchise Entertainment Research: “Esto es un éxito. Los fanáticos del terror no se cansan de Lorraine y Ed Warren”. Con esta transición, El Conjuro seguirá sembrando miedo, ya sea en los cines o en la pantalla chica, asegurando que la franquicia mantenga viva su corona en el género.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Hasta el día de hoy no he visto una sola película de la saga. Habrá que empezar en algún momento.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    MTV Games está trabajando en Natal
    MTV Games está trabajando en Natal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Nuevo trailer de Red Dead:Redemption
    Nuevo trailer de Red Dead:Redemption
    Nuevo trailer de Kane and Lynch 2:Dog Days
    Nuevo trailer de Kane and Lynch 2:Dog Days
    Primer Developer Diary de F1 2010
    Primer Developer Diary de F1 2010
    Actualización al sitio de Sonic The Hedgehog 4
    Actualización al sitio de Sonic The Hedgehog 4
    Dos horas de peleas callejeras...
    Dos horas de peleas callejeras...
    Call of Duty: Black Ops, nombre del nuevo título de la franquicia
    Call of Duty: Black Ops, nombre del nuevo título de la franquicia
    Nuevo video de Split Second, ataque aéreo
    Nuevo video de Split Second, ataque aéreo
    Video de Split Second, survival game mode
    Video de Split Second, survival game mode
    Developer diary #1 para Need for Speed World
    Developer diary #1 para Need for Speed World
    Bethesda muestra una parte de la portada del cómic All Roads para Fall Out New Vegas
    Bethesda muestra una parte de la portada del cómic All Roads para Fall Out New Vegas
    Pachter: Activision debería de cobrar por jugar Modern Warfare 2 en línea
    Pachter: Activision debería de cobrar por jugar Modern Warfare 2 en línea
    Resistance 3, nuevas señales de su existencia
    Resistance 3, nuevas señales de su existencia
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix