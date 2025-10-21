    La consola virtual de Xbox podría llegar al Rog Xbox Ally

    Por 0 COMENTARIOS21/10/2025 6:33 p. m.

    Se echan de menos los clásicos

    La semana pasada finalmente se lanzó el esperado ROG Xbox Ally en su versión estándar y X, dispositivo portátil que prometía la integración de ASUS con la consola de Microsoft, palabras que no se cumplieron del todo, ya que el modelo más barato no ha gustado a todo el mundo. Sin embargo, se habla de ciertas funciones que llegarán a estos aparatos, y los fans más nostálgicos se sentirán felices.

    Microsoft podría estar preparando un movimiento sin precedentes en la historia de Xbox: la llegada de un emulador oficial para sus consolas. De acuerdo con un reporte del periodista Jez Corden, la compañía trabaja en un programa que permitiría reproducir juegos clásicos den dispositivos como PC y las portátiles de ASUS, lo cual marcaría un antes y un después en la estrategia de la marca. Según el informante, esta función estaría planeada para lanzarse en 2026.

    Durante una conversación en su servidor de Discord, Corden insinuó que las críticas hacia el ROG Ally por “no poder correr juegos reales de Xbox” quedarían obsoletas el próximo año, en referencia al supuesto emulador en desarrollo. La declaración ha despertado un gran interés entre los seguidores de la marca, que ven en este proyecto una oportunidad para revitalizar el legado de la consola a través de la compatibilidad oficial de sus títulos más antiguos.

    La posibilidad de que Microsoft habilite la emulación de sus juegos no parece lejana si se considera el entorno que ha construido en torno a su dispositivo portátil. ROG Xbox Ally ejecuta Windows 11 y utiliza la interfaz Xbox FSE, diseñada para optimizar el rendimiento de los títulos en hardware portátil, lo que facilitaría la compatibilidad con un sistema de emulación oficial. Además, esta función también podría extenderse naturalmente a PC, al compartir ambos el mismo sistema operativo.

    Por ahora, Microsoft no ha confirmado la existencia de este proyecto, por lo que las declaraciones de Corden deben tomarse con cautela. Más allá del rumor, la propuesta implicaría desafíos legales y técnicos, como la renovación de licencias de juegos antiguos, la compatibilidad con hardware moderno y la estabilidad del rendimiento. De concretarse, esta iniciativa podría representar una nueva etapa para Xbox, ya que sus clásicos no han salido de consolas caseras.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Probar cosas como Blue Dragon o Lost Odyssey fuera del 360 sería un deleite.

