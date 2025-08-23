Patente revela los planes de Nintendo con GameShare

GameShare es uno de los elementos que Nintendo está impulsando durante esta generación. Esto nos permite prestar juegos digitales a otras personas. Sin embargo, una nueva patente ha revelado que la Gran N podría tener más planes con esto, al grado de que uno de los mayores rumores del Switch 2 se podría hacer realidad.

Recientemente, se encontró una patente nueva relacionada con GameShare, en donde vemos dos usos bastante interesantes. El primero nos muestra cómo una pantalla de Switch o Switch 2 podría usarse para complementar la experiencia de juego fuera del televisor. Los ejemplos mostrados son un jugador que usa el televisor como pantalla principal para un juego de carreras, mientras que la pantalla de Switch Switch 2 actúa como retrovisor.

El otro uso de GameShare consiste en colocar dos pantallas de Switch o Switch 2 una junto a la otra para crear una pantalla extendida. La patente muestra cómo esta idea podría utilizarse para ampliar el campo de juego de un juego de disparos, ofreciendo al jugador una visión mucho más amplia de lo que le espera.

¿Esto se hará realidad?

Como sucede con todas las patentes, los documentos no son una garantía de que veremos esto en un futuro. Nintendo bien podría estar protegiendo sus ideas. Lo que sí llama la atención es que estas son ideas que ya se habían filtrado previo al lanzamiento del Switch 2. De esta forma, parece que esta idea sigue en la mente de la Gran N. En temas relacionados, uno de los juegos más caros del GameCube llega al Switch 2. De igual forma, el Switch 2 podría subir de precio.

