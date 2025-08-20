    Uno de los juegos más raros de GameCube llega a Switch Online

    20/08/2025 7:43 p. m.

    Otro que se suma al catálogo

    En estos momentos los lanzamientos fuertes para Switch 2 están guardados para el fin de año, al menos eso está pasando con Kirby Air Riders y el nuevo Hyrule Warriors, así que Nintendo tiene que encontrar una manera de entretener a los fanáticos impacientes. Con eso en mente, están lanzando clásicos para el servicio en línea de pago, y ahora, están apostando con un juego que tal vez no tuvo la mayor atención en su momento.

    Mediante sus redes, la gran N confirmó que los usuarios ya pueden descargar Chibi-Robo! para la aplicación que en este momento es exclusiva de la nueva consola. Siendo este lanzamiento tachado de la lista que ya se tenía pendiente, pues era uno de los títulos que se veía en el fondo cuando presentaron el programa por primera vez.

    Está es la descripción del juego:

    Chibi-Robo! es un videojuego de aventura lanzado en 2005 para Nintendo GameCube en Japón y en 2006 en Occidente. El jugador controla a un diminuto robot asistente encargado de ayudar en las tareas del hogar, desde limpiar el suelo y recoger objetos hasta resolver pequeños problemas de la familia Sanderson, los dueños de la casa.

    El título destaca por su atmósfera entrañable y su enfoque cotidiano, en el que actividades simples como quitar manchas o interactuar con juguetes cobran un gran peso dentro de la jugabilidad. Además, el juego introduce un sistema de puntos de felicidad que recompensa las buenas acciones del robot, lo que refuerza su temática de ayudar y mejorar la vida de los demás personajes.

    Si cuentas con el paquete más caro de Switch Online y con un Switch 2, ya puedes probar este juego.

    Vía: Nintendo

    Nota del autor: A bajarlo se ha dicho. Y es que la versión física está muy cara.

