El Nintendo Switch 2 subiría de precio

El precio de las consolas tiene a todos preocupados. Debido a los aranceles, compañía como Sony se han visto en la necesidad de aumentar el precio de su hardware. Nintendo ya hizo esto con el Switch, pero un nuevo reporte ha señalado que el Switch 2 también podría recorrer este camino, y en un futuro costar más de lo que vale actualmente.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista de la industria, Nintendo podría aumentar el precio del Nintendo Switch 2 si para el 2026 no se resuelve o se estabilizan los aranceles. Esto se debe a que actualmente hay tarifas del 20% en Vietnam, país en donde se lleva a cabo parte importante de la producción de la consola. Esto fue lo que comentó Ahmad al respecto:

“Por cierto, Nintendo también consideró subir los precios de la Switch 2 cuando los aranceles estaban temporalmente al 10% para Vietnam. Ahora están al 20%.



Esto sin duda está afectando sus márgenes. Aunque quizás no estén dispuestos a subir los precios ahora mismo, creo que lo reconsiderarán el año que viene”.





As an aside, Nintendo also explored raising prices on Switch 2 when tariffs were temporarily at 10% for Vietnam. Now they're at 20%.



This is definitely impacting margins for them. While they may not be willing to raise prices right now, I can see them reconsidering next year. https://t.co/BWYLWVO93D — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 20, 2025

El precio del Switch 2

Desde que se dio a conocer el precio del Nintendo Switch 2, este ha sido uno de los mayores temas de conversación, con muchos señalando que los $450 dólares son demasiado. Sin embargo, esto no detuvo el gran éxito de la consola, vendiendo más de seis millones de unidades en casi un mes. De esta forma, es muy probable que la Gran N esté dispuesta a aumentar el precio de la consola.

Todo depende de la relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, y si la situación con las tarifas no cambia, es muy probable que el Switch 2 llegue a costar aún más en algún punto del siguiente año. En temas relacionados, uno de los juegos más raros del GameCube llega al Switch 2. De igual forma, ya tenemos nueva información sobre Metroid Prime 4.

Nota del Autor:

Suena algo ridículo que comprar una consola en su lanzamiento sea más barato. Si bien existen periodos de rebajas y descuentos que harán que conseguir un Switch 2 no sea un gran problema, parece que solo es cuestión de tiempo para que el precio base de este hardware esté por arriba de lo esperado.

Vía: Daniel Ahmad