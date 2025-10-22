    El próximo Xbox tendría precio de consola premium

    Es estas últimas semanas ha surgido mucha información en relación a Xbox, dado que la empresa seguirá apostando por las consolas de casa, con una nueva generación se espera sea mucho más poderosa, y que seguramente vaya más allá de los límites, con todo y precio. Con esto en mente, nuevos datos han salido a la luz, y puede ser que para mantenerse como fanático de marca, la billetera probablemente quede vacía.


    Microsoft ha comenzado a dar pistas sobre su próxima consola, sugiriendo que podría combinar funciones de PC y consola en un solo dispositivo, y que tendría un precio más alto al que los jugadores están acostumbrados. Sarah Bond, presidenta, describió el futuro hardware como “premium y de alta gama”, señalando que busca ofrecer una experiencia de juego superior, aunque sin revelar detalles específicos.

    El concepto se alinea con la colaboración entre Microsoft y Asus en la ROG Xbox Ally X, una consola portátil que ejecuta una versión modificada de Windows para optimizar rendimiento y compatibilidad con servicios de terceros como Steam. Esto apunta a un enfoque más híbrido, integrando el ecosistema de software, nube e inteligencia artificial de Microsoft con la experiencia de juego.

    Los informes sugieren que el Xbox podría costar hasta $1,000 dólares o más, situándose en un rango superior al de consolas premium actuales, como la PlayStation 5 Pro, que supera los $700 dólares. Este precio marca un alejamiento del modelo más económico de la Series S, que hasta ahora ofrecía una forma accesible de disfrutar de grandes títulos a bajo costo.

    Con este movimiento, Microsoft parece preparar el terreno para un nuevo segmento de consolas de gama alta que compita directamente con los lanzamientos futuros de Sony y, al mismo tiempo, diferencie su propuesta de la de Nintendo. La nueva estrategia refuerza la idea de que el Xbox de próxima generación podría redefinir el concepto de consola tradicional para acercarse más al mundo del PC gaming.

    Vía: Kotaku

    Nota del autor: No sé si ese precio tan alto signifique que varios fans vayan a bajarse del barco. Todo por ahora es incierto en la industria.

