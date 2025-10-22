Tráiler confirma la fecha de Marvel Cosmic Invasion

Uno de los juegos más esperados de los fans de los beat’em up es Marvel Cosmic Invasion, un título a cargo de Tribute Games, el mismo equipo que hace un par de años nos entregó Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Ahora, para la fortuna de todos, DotEmu ha confirmado cuándo es que esta entrega llegará a nuestras manos.

Por medio de un nuevo tráiler, el cual nos muestra a Iron Man y a Phoenix en acción, se ha confirmado que Marvel Cosmic Invasion llegará a consolas y PC el próximo 1 de diciembre del 2025. De esta forma, el título sí llegará a nuestras manos este año, algo que algunos fans pensaban que no iba a suceder debido a la falta de información.

Ya puedes jugar Marvel Cosmic Invasion

Si no puedes esperar poco más de un mes para disfrutar de este título, te dará gusto escuchar que en estos momentos ya está disponible un demo que nos permite disfrutar de los primeros dos niveles de esta entrega. De esta forma, podrás experimentar el entretenido sistema de combate y descubrir si esta aventura es para ti o no. Sin embargo, es importante mencionar que este avance es exclusivo de PC.

Recuerda, Marvel Cosmic Invasion llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 1 de diciembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título. De igual forma, ¿Jonathan Majors regresará al MCU?

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Marvel Cosmic Invasion. Si bien el demo dejó en claro que Tribute no trata de revolucionar el género, lo que aquí nos presentan es un gran homenaje a la serie de Marvel vs Capcom, con animaciones de primer nivel, y un sistema de combate claramente inspirado en los juegos de peleas.

Vía: DotEmu