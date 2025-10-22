    Los diarios de la boticaria tendrá una película

    Los diarios de la boticaria es uno de los animes más populares del momento. Las aventuras de romance y comedia de Maomao han logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo, llegando a superar la popularidad de Demon Slayer y Solo Leveling en las encuestas. Ahora, no solo se ha confirmado que una tercera temporada ya está en desarrollo, sino que una película ya está en producción.

    Así es, TOHO ha confirmado que la tercera temporada de Los diarios de la boticaria ya está en camino. La primera parte de estos nuevos capítulos estará disponible en octubre del 2026, mientras que la segunda mitad llegará hasta abril del 2027. Aquí veremos una continuación directa a los eventos que vimos en la segunda temporada, y adaptará nuevos arcos del manga.

    Una película en camino

    Esto no es todo, ya que también se ha confirmado una película, la cual llegará a los cines en diciembre del 2026 en Japón, y por el momento se desconoce cuándo estará disponible a nivel internacional. Notablemente, la cinta podría competir contra Avengers: Doomsday en el país del Sol Naciente, pero es probable que este no sea el caso fuera de este país. Actualmente, no hay información que indique si la historia será original, o adapte alguna parte del manga.

    Recordemos que la razón por la cual películas como Demon Slayer: Infinity Castle o Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc han sido tan populares, es que continúan con la historia del anime. Si los fans quieren seguir disfrutando de la adaptación, tienen que ir a las salas de cine. De esta forma, será interesante ver qué camino tomará Los diarios de la boticaria.

    Recuerda, la segunda temporada de Los diarios de la boticaria llegará en octubre del 2026 y abril del 2027. Por su parte, la película de este anime estará disponible en diciembre del 2026. En temas relacionados, filtración revela los nuevos capítulos del live action de One Piece. De igual forma, este anime causa controversia por el uso de CGI.

