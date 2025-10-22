    Llega nueva e importante actualización al PlayStation 5

    Por 0 COMENTARIOS22/10/2025 8:09 a. m.

    Aunque a principios de mes vimos una nueva actualización para el PlayStation 5, Sony nos ha sorprendido el día de hoy al ofrecernos otra versión mejorada del firmware de la consola. Lo interesante, es que aquí sí encontramos una función que ayudará a los usuarios a tener su consola en orden.

    En estos momentos, todos los usuarios del PlayStation 5 ya pueden descargar la actualización 25.07-12.20.00, la cual, además de ofrecer las ya clásicas mejoras generales al sistema, nos permite comprobar el número de serie de la consola y los DualSense conectados por cable o Bluetooth. Esto es algo que ayudará a los usuarios en dado caso de que necesiten algún dato específico al momento de interactuar con atención al cliente.

    Más información para el usuario

    Para encontrar esta información, todo lo que necesitas hacer es seguir estos pasos:

    • Ir a Ajustes.
    • Después ir a Sistema.
    • Encontrar la sección de Software del sistema.
    • Checar la Información de la consola.

    Por su parte, para ver el número de serie del DualSense es necesario:

    • Ir a Ajustes.
    • Después a Accesorios.
    • Seguido de General.
    • Dirígete a Ajustes avanzados.
    • Por último, verás Ver número de serie.

    De igual forma, la actualización del firmware también nos ofrece mejoras en la estabilidad del DualSense Edge, en los mensajes y la usabilidad en algunas pantallas. Sin duda alguna, algo que todos los usuarios del PlayStation 5 no se pueden dar el lujo de ignorar. En temas relacionados, niño amenaza a su papá por no comprarle un PlayStation 5. De igual forma, pronto comenzarán las grabaciones de la película de Horizon Zero Dawn.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Siempre es interesante cuando la actualización va más allá de las mejoras generales del sistema. Si bien es probable que ya no veamos cambios sustanciales a la interfaz, estos pequeños agregados también valen mucho la pena para ofrecer la mejor experiencia posible.

    Vía: PlayStation 

