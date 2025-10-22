    El legendario Scarface: The World Is Yours llega a PC

    22/10/2025 8:43 a. m.

    Dentro del océano de clones de Grand Theft Auto, el nombre de Scarface: The World Is Yours destaca inmediatamente. El título de 2006 llamó mucho la atención por ofrecer una experiencia de calidad basada en la icónica película de Brian De Palma. Por años, este título estuvo fuera del alcance de aquellos que no tenían el hardware y su respectiva copia física. Sin embargo, esto ha cambiado, y es que una versión para PC ya está en camino.

    Así es, por medio de un sorpresivo comunicado, EC Digital Entertainment ha confirmado que Scarface: The World Is Yours llegará a PC. Si bien el título ya está disponible por medio de la Epic Games Store, los usuarios de Steam tendrán que esperar un poco más para disfrutar de este título. Todo indica a que las licencias de esta entrega han caído en las manos correctas para traer de regreso este clásico de la generación del PlayStation 2 y Xbox.

    ¿Una posible estafa?

    Notablemente, esta versión de Scarface: The World Is Yours nos ofrecerá mejoras visuales y de texturas mediante inteligencia artificial generativa, aunque los jugadores podrán desactivar estos ajustes si prefieren la experiencia original. De igual forma, la página de la Epic Games Store hace revela que esta entrega hace uso de Fusion Fix, un mod para juegos como GTA IV, que mejora considerablemente aspectos mecánicos para adaptarlos a los sistemas modernos.

    Sin embargo, los fans no están del todo seguros de que esta versión de Scarface: The World Is Yours podría ser una estafa o carecer de los derechos necesarios para llegar a PC. Notablemente, no hay información que confirme que EC Digital Entertainment ha conseguido las licencias requeridas por parte de Universal Pictures.

    Aunque el uso de mods no es algo nuevo para este tipo de trabajos, también destaca que el creador de Fusion Fix no fue notificado del uso de este software. Por el momento, lo mejor será esperar a que Universal Pictures confirme la utilización de la licencia. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el precio de GTA VI. De igual forma, Rockstar habla sobre Bully 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque ver Scarface: The World Is Yours de regreso es algo positivo, la idea de que la licencia no sea oficial es algo que todos deben de considerar, ya que si compras este juego, es probable que Steam y Epic Games Store eventualmente lo retiren, y entonces será todo un problema.

    Vía: Steam 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
