Warner Bros. está abierto a ser comprado y aumenta sus acciones

Puede ser el inicio de la nueva era

Es un hecho que Warner Bros. Discovery no está en su mejor momento, puesto que sus últimos proyectos como películas, series, videojuegos y más, no han conseguido el éxito que se esperaba, especialmente la división de DC es la que no ha despegado en cuanto a ganancias. Con esto en mente, se ha escuchado que otras empresas quieren comprar gran parte de sus acciones, con algunos rechazos de por medio; no obstante, parece que no les quedan muchas opciones.

La compañía ha sorprendido al mercado al declarar que está abierta a una posible venta , lo que impulsó sus acciones en un 10% durante la mañana del 21 de octubre. La compañía informó que está ampliando su revisión estratégica y que ha recibido interés no solicitado de varias partes, entre ellas la recién fusionada Paramount Skydance. Esta noticia llega después de que WBD anunciara sus planes para dividirse en dos entidades independientes: una enfocada en streaming y estudios , y otra en cadenas globales .

El director ejecutivo David Zaslav explicó que la compañía continúa avanzando con la separación anunciada y que esta decisión busca fortalecer su posición en un panorama mediático en constante transformación. “Estamos dando pasos importantes para devolver el liderazgo a nuestros estudios, expandir HBO Max a nivel global y maximizar el valor de nuestros activos”, declaró. Zaslav destacó que la división en Warner Bros. y Discovery Globalrepresenta el “mejor camino a seguir” para garantizar el crecimiento sostenido.

Según reportes, WBD habría recibido múltiples ofertas , incluyendo una propuesta más alta que la de Paramount, aunque todas fueron rechazadas. Fuentes cercanas indicaron que, pese al rechazo, la empresa decidió anunciar públicamente el interés recibido como una señal de transparencia y de la fortaleza de su portafolio. También se menciona que Comcast evalúa la posibilidad de hacer una oferta, mientras que Netflix descartó participar, aunque no desea que WBD sea adquirida por un competidor a bajo precio.

Hasta el momento, ni Warner Bros. Discovery, Netflix o Comcast han emitido declaraciones oficiales sobre las negociaciones. Sin embargo, los analistas consideran que el movimiento de WBD podría marcar una nueva etapa de consolidación en la industria del entretenimiento, donde las grandes compañías buscan adaptarse al cambiante modelo de consumo digital y a la intensa competencia en el mercado del streaming.

Vía: CNBC

Nota del autor: Ojalá vendan la división de juegos a quienes usen las Ip's sabiamente, creo que valdría la pena.