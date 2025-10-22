Rovio realiza despidos importantes en sus estudios

Aunque ya no tienen la misma relevancia en la industria, Rovio sigue creando videojuegos, y desde que fueron comprados por SEGA se han encargado de Sonic Rumble. Sin embargo, sus proyectos no han sido recibidos de la forma esperada. Es así que se han reportado despidos dentro de Rovio, afectando la estructura de los creadores de Angry Birds.

De acuerdo con MobileGamer.biz, la compañía ha despedido a 36 empleados debido a una reestructuración interna. Parte de esto se debe al fracaso de Angry Birds Dream Blast. Con esto, Rovio busca reaccionar al mercado, adoptar un enfoque más centrado en los juegos y acelerar la creación de nuevas ideas. Lamentablemente, esto significa que parte de su equipo tendrá que desaparecer.

Cambios importantes en Rovio

Junto a los despidos de casi 40 empleados, Rovio también llevará a cabo una serie de cambios en sus equipos europeos. Para comenzar, el estudio de Finlandia se centrará en menos juegos, mientras que la división de Barcelona asumirá más carga de trabajo. De igual forma, rumores señalan que Alexandre Pelletier-Normand, CEO de la compañía, ha sido reubicado temporalmente y está visitando distintas sedes de Rovio para facilitar la transición de los equipos hacia su integración con SEGA.

El único aspecto positivo que se menciona en el reporte, es que no hay juegos cancelados, por lo que Sonic Rumble y Angry Birds Dream Blast seguirán su ruta de contenido, aunque es probable que veamos una serie de modificaciones importantes. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Rovio.

Será interesante ver si SEGA no se arrepiente de gastar $776 millones de dólares en un equipo que no está ofreciendo todo lo que esperaban. En temas relacionados, este es el primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds. De igual forma, estas son las nuevas ofertas de Halloween en la eShop.

Nota del Autor:

El paso del tiempo no perdona a nadie. En algún punto, Rovio fue considerado el futuro de los videojuegos. Angry Birds fue un hito para el mercado móvil. Sin embargo, hoy en día la historia es totalmente diferente, y si bien este sigue siendo un equipo importar, ya no tiene la misma presencia en la industria, y se ha convertido en un estudio más para móviles.

Vía: MobileGamer.biz