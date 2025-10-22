James Gunn no quiere usar al Thanos de DC

No quieren ir por lo convencional

En estos momentos el universo de películas de DC está cambiando para bien, y eso se debe a que Superman inició con el pie derecho para una nueva historia que tarde o temprano hará que los más grandes de los héroes cruzarán caminos para convertirse en un equipo. El gran responsable del nuevo plan es James Gunn, quien quiere dar toques de originalidad, y por eso no va a incluir al villano más poderoso de manera inmediata.

James Gunn ha confirmado que Darkseid no será el gran villano , una decisión que marca un giro importante en la dirección creativa de la franquicia. El cineasta explicó que su decisión se debe al trabajo previo de Zack Snyder, quien ya utilizó al poderoso antagonista como figura central en su saga de superhéroes. Gunn considera que “no tiene sentido repetir ese papel” tras la representación que Snyder logró en su momento.

Durante una charla con los medios, el también copresidente de DC Studios señaló que las similitudes entre Darkseid y Thanos son otro motivo por el que el personaje no será el eje principal de su universo. “Usar a Darkseid como el gran villano ahora no es necesariamente lo adecuado... porque Zack lo hizo genial a su manera y por Thanos y Marvel”, explicó Gunn, dejando entrever que el villano podría aparecer en el futuro, aunque no como una amenaza central.

Por ahora, Gunn continúa consolidando las bases de su nuevo proyecto bajo el sello de “Gods & Monsters” , el cual ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores del estudio. La fase inicial de este universo ha sentado las bases para una narrativa conectada entre películas y series, que busca diferenciarse de los proyectos anteriores de DC.

El siguiente gran paso para el director será “Man of Tomorrow” , secuela directa de Superman, donde Lex Luthor ocupará un rol clave al formar una alianza temporal con Clark Kent frente a una amenaza aún mayor. Según los reportes, el nuevo antagonista sería Brainiac. Pero un poco antes llegará la cinta de Supergirl, para explicar la ausencia de la prima de Clark Kent.

Vía: VD

Nota del autor: En estos momentos pueden aprovechar que la popularidad de Marvel va a la baja. Sin duda, Gunn le está dando buen camino a DC.