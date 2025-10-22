    El anime de One Piece se reestrena en streaming

    Por 0 COMENTARIOS22/10/2025 5:57 p. m.

    En Europa quieren ponerse al corriente

    A pesar de que ya tiene muchos años en el aire, el anime de One Piece continúa estando en las tendencias mundiales, puesto que las nuevas generaciones recién conocen las aventuras del grupo pirata que quiere convertirse en el mejor de toda la historia. Con esto en mente, hay algunos aspectos que se desean renovar, y por eso, la serie va a tener un cambio de doblaje para una región específica.

    Netflix continúa consolidándose como el hogar del popular anime basado en la obra de Eiichiro Oda. Tras el éxito del live-action y la llegada del arco de Egghead, la plataforma confirmó el reestreno de los 61 primeros episodios del anime en alta definición y con nuevo doblaje al castellano, lo que marca una nueva etapa para la serie dentro del servicio de streaming.

    Según el anuncio oficial, los primeros 16 episodios estarán disponibles el 15 de noviembre, seguidos por nuevas tandas los 15 de diciembre (episodios 17 al 31) y 15 de enero (episodios 32 al 61). Cada entrega contará con las voces renovadas de los Sombrero de Paja y el resto de los personajes, aunque aún no se ha revelado el elenco completo que participará en este nuevo doblaje.

    Cabe recordar que originalmente solo 263 episodios fueron doblados al castellano, por lo que este relanzamiento abre la posibilidad de continuar con el doblaje de los arcos restantes e incluso mejorar traducciones y diálogos de entregas anteriores. La intención de Netflix parece ser ofrecer una versión más fiel y pulida del anime, adaptada a los estándares actuales.

    Con este movimiento, la compañía reafirma su compromiso con la comunidad de fans de One Piece, apostando por una publicación gradual que mantendrá el interés activo durante los próximos meses. No está de más recordar, que en latam también contamos con nuestro doblaje, para este momento se ubica en el arco de Zou.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Es bueno que al fin en España tengan la serie traducida a sus modismos. Poco a poco se actualizará dicho doblaje.

