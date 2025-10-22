    CEO de Remedy se va después del fracaso de FBC: Firebreak

    22/10/2025 6:33 p. m.

    El estudio pasa por momentos complicados

    Es un hecho que el último videojuego desarrollado por Remedy Entertainment,  FBC: Firebreak, no ha sido el mejor productor de la empresa en los últimos, sobre todo después haber tenido la segunda parte de Alan Wake en el año 2023. Y aunque se comentaba que era más un capricho de tener algo dentro del mercado multijugador, parece que la poca recaudación de dinero con el proyecto ya está empezando a causar estragos.

    La compañía ha confirmado la renuncia inmediata de su director ejecutivo, Tero Virtala, quien deja el cargo tras casi una década al frente del estudio responsable de títulos como Alan Wake y Control. En un comunicado dirigido a los inversores, la compañía explicó que la decisión fue “mutuamente acordada” entre Virtala y el consejo de administración, y que el exdirectivo continuará colaborando durante un periodo de transición para facilitar el relevo.

    El cofundador de Remedy, Markus Mäki, asumirá el rol de director general interino, dejando su puesto como presidente del consejo mientras la empresa busca un sustituto permanente. “Quiero agradecer a Tero Virtala su importante contribución a la gestión de Remedy desde 2016”, expresó Mäki en un comunicado oficial, destacando su papel en la expansión del estudio y en la consolidación de su reputación internacional.

    La salida de Virtala ocurre apenas 12 días después de que Remedy emitiera una advertencia a sus accionistas sobre una caída en las ganancias, atribuida a las “débiles ventas” de FBC: Firebreak. El juego, lanzado en junio, no logró cumplir las expectativas comerciales iniciales pese a los esfuerzos del estudio por mejorar su rendimiento con base en los comentarios de la comunidad.

    Aunque Remedy no ha detallado si los resultados financieros influyeron directamente en la dimisión, la coincidencia temporal sugiere una reestructuración interna ante los desafíos recientes. La compañía busca ahora reencaminar su estrategia de desarrollo y mantener su posición dentro del competitivo mercado de videojuegos, mientras prepara sus próximos proyectos para los años siguientes.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá puedan recuperarse cuando salga la siguiente entrega de Control. Habrá que esperar un poco más y ver su juego nuevo.

