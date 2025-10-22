Xbox menciona que los juegos exclusivos son anticuados

Ya no ven viable tener exclusivos

En la industria de los videojuegos cuando hablamos de consolas, siempre ha existido el diferenciador de los títulos exclusivos, los cuales son creados por estudios propios de los publishers, y que claro, le dan una identidad a las diversas marcas como Nintendo, PlayStation y Xbox. Hablando justo de la última empresa, se ha notado que ya no están tan interesados en tener juegos únicos en sus plataformas y parece que su decisión de compartir ya no tiene marcha atrás.

Xbox ha dejado clara su postura frente al futuro de los videojuegos: los títulos exclusivos son cosa del pasado. En una reciente entrevista, Sarah Bond, presidenta de la división, aseguró que el modelo de exclusividad tradicional “ya no tiene sentido” para la mayoría de los jugadores. Según la ejecutiva, las experiencias que realmente conectan a las comunidades son aquellas disponibles en múltiples plataformas, como Call of Duty, Minecraft, Fortnite o Roblox.

Bond destacó que “bloquear un juego a una tienda o dispositivo es algo anticuado”, subrayando la importancia del juego cruzado y la accesibilidad como pilares del ecosistema Xbox. Esta filosofía va en línea con la expansión de la compañía hacia PC, el juego en la nube y la estrategia multiplataforma, que busca que los jugadores puedan disfrutar sus títulos sin importar el dispositivo que utilicen. En la misma conversación, Bond adelantó que la próxima consola de Xbox será “premium y de gama alta”, lo que sugiere que podría tener un precio más elevado que sus predecesoras.

El debate sobre la exclusividad ha vuelto a dividir a la industria. Mientras Xbox promueve una visión abierta y multiplataforma, PlayStation y Nintendo continúan apostando por juegos exclusivos como base de su éxito comercial y de identidad de marca. Por su parte, exdirectivos como Mike Ybarra, antiguo presidente de Blizzard, consideran que abandonar el modelo tradicional podría restar valor al nuevo hardware.

Ybarra opinó que Microsoft debe decidir si quiere ser un fabricante de consolas o el mayor editor del mundo, ya que la mezcla de ambos enfoques podría diluir su impacto. Pese a las críticas, Xbox parece decidido a mantener su camino, con Game Pass como eje central de su estrategia, aunque en años posteriores habrán más consolas, con una potencia que mencionan será envidiable.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Con esto da algo de miedo que sagas como Halo se hagan multiplataforma. Ya dieron el primer paso con Gears of War.