¿Metroid Prime 2: Echoes tendrá una remasterización?

En el 2023, Metroid Prime Remastered por fin llegó al Nintendo Switch. Después de múltiples rumores, el clásico de GameCube tuvo nueva vida. Como era de esperarse, esto llevó a más de una persona a creer que Metroid Prime 2: Echoes tendría el mismo tratamiento, algo que varios reportes afirmaron. Si bien estamos a unas semanas del lanzamiento de la cuarta entrega y esto no ha sucedido, una nueva pista ha vuelto a darle esperanzas a los fans.

El próximo 28 de octubre estará disponible Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective, un libro con arte y entrevistas que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar. Aquí, Kensuke Tanabe, productor de la serie, ha revelado información bastante interesante sobre el trabajo de Retro Studios, y una sus declaraciones ha encendido los rumores de una remasterización para Metroid Prime 2: Echoes. Esto fue lo que comentó:

“Retro completó el modo multijugador [de Metroid Prime 2: Echoes] sin comprometer la calidad, incluso en condiciones tan difíciles. Al ser de su época, fue diseñado para juego local, por lo que el número de jugadores que lo experimentaron podría no haber sido muy elevado. Si se rehace, me encantaría que más gente tuviera la oportunidad de probarlo”.

¿Nueva remasterización en camino?

Esta declaración ha dividido a la comunidad. Algunas personas han interpretado las palabras de Tanabe como una clara indicación de que Metroid Prime 2: Echoes Remastered llegará en un futuro, y tendría un apartado multiplayer mejorado. Sin embargo, también hay aquellos que aseguran que este comentario revela que no hay planes para darle nueva vida a esta secuela, al menos por el momento.

Recordemos que los rumores sobre las remasterizaciones de Metroid Prime están por todos lados, con algunos señalando que la segunda y tercera entrega llegarán en forma de paquete, mientras que otros aseguran que estos títulos solamente tendrán un port para el Switch y Switch 2.

¿Más Metroid Prime en camino?

Por su parte, Retro Studios se ha enfocado por completo en Metroid Prime 4: Beyond en los últimos años, por lo que no se descarta la posibilidad de que el estudio de Texas nos entregue las esperadas remasterizaciones de la segunda y tercera entrega después del gran lanzamiento de diciembre. Sin embargo, nada asegura que el equipo comience a trabajar en otro proyecto.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta serie en un futuro. Te recordamos que Metroid Prime 4: Beyond llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 4 de diciembre del 2025. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles de este juego. De igual forma, productor asegura que Metroid Prime es un milagro.

Nota del Autor:

Remasterizaciones de Metroid Prime 2 y 3 es algo que todos esperamos ver eventualmente. Considerando que esta serie no está en los planes de Switch Online, al menos por el momento, no se descarta la posibilidad de que Retro Studios sí esté trabajando en estos proyectos, los cuales llegarían a nuestras manos después del lanzamiento de la cuarta entrega.

Vía: Go Nintendo